    12% Dividendenrendite – und noch mehr Aufholpotenzial für diese Öl-Aktie

    Starke Zahlen, 12 Prozent Dividendenrendite und ein Kursziel mit über 20 Prozent Potenzial: Bank of America bleibt bei Ithaca Energy optimistisch. Neue Daten untermauern die Investment-Story – trotz Ölpreisrisiken.

    Die Aktie des britischen Ölproduzenten Ithaca ist nach einem Zwischentief Anfang das Jahres bereit für eine Aufholjagd. Aus Sicht der Analysten der Bank of America spiegele die aktuelle Bewertung die operative Stärke nicht wider. Die Dividendenrendite von rund 12 Prozent sei selbst bei einem Brent-Preis von etwa 45 US-Dollar je Barrel aus dem laufenden Geschäft gedeckt. Für 2026 errechnet die Bank eine organische Free-Cashflow-Rendite von 17 Prozent, bis zum Ende des Jahrzehnts im Schnitt rund 20 Prozent.

    Ithaca ist einer der größten unabhängigen Produzenten auf dem britischen Kontinentalschelf. Durch die Kombination mit dem UK-Geschäft von Eni im Oktober 2024 entstand ein echter Förderer-Riese. Das Unternehmen hält Beteiligungen an sechs der zehn größten Felder in der britischen Nordsee, darunter bekannte Projekte wie das riesige Rosebank-Feld oder Cambo.

    Ithaca Energy

    +0,92 %
    +1,87 %
    +10,66 %
    -16,79 %
    +34,57 %
    -15,55 %
    ISIN:GB00BPJHV584WKN:A3D066

    Das jüngste Update zum Geschäftsjahr 2025 bestätigte die robuste Entwicklung. Die Produktionsrate zum Jahresende lag bei 148.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und damit über der zuvor angehobenen Prognose von rund 145.000 Barrel. Die Reservenersatzrate erreichte 130 Prozent.

    Auch auf der Kostenseite gab es positive Überraschungen: Die operativen Ausgaben beliefen sich auf 817 Millionen US-Dollar und lagen damit im Rahmen der Zielspanne. Die Stückkosten sanken auf 19 US-Dollar je Barrel. Die Netto-Verschuldung bleibt ebenfalls moderat und die angekündigte Dividende von 500 Millionen US-Dollar für 2025 wurde bestätigt.

    Das Kursziel liegt unverändert bei 230 Pence – rund 25 Prozent über dem aktuellen Niveau. Trotz kleiner Anpassungen bei den Gewinnschätzungen bis 2030 bleibt die Bank überzeugt: In Europas Öl- und Gassektor sei solches Aufwärtspotenzial inzwischen selten geworden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ithaca Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
