Hapag-LLoyd schwächeln - Übernahmegespräche mit ZIM

Die Papiere der Hamburger rutschten um 2,7 Prozent ab und landeten damit wieder unter ihrer 100-Tage-Linie. ZIM kletterten derweil auf der Handelsplattform Tradegate um 26 Prozent über ihr Nasdaq-Niveau vom Freitag. In den USA wird feiertagsbedingt am Montag nicht gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hapag-Lloyd haben ihre Gewinne vom Freitag zu Wochenbeginn angesichts der Übernahmegespräche mit dem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services (ZIM) fast wieder abgegeben. Hapag-Lloyd will die israelische Reederei übernehmen - gemeinsam mit einem israelischen Investor.

Bislang seien keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden, hieß es in der Mitteilung der Hamburger vom Sonntagvormittag. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner stünden noch aus. Zudem sei die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten soll der FIMI Opportunity Funds, ein israelischer Finanzinvestor, übernehmen. Mit ihm seien die Verhandlungen weit fortgeschritten. Wie teuer der Deal Hapag kommen könnte, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Laut JPMorgan-Analystin Alexia Dogani passt die Meldung zur strategischen Prüfung aller Optionen, die ZIM im vergangenen November avisiert hatte. Mit einer Branchenkonsolidierung hat sie zwar gerechnet, ist allerdings überrascht, dass sie offenbar bereits auf dem aktuell übertriebenen Bewertungsniveau einsetzt. Das untermauere die starke Finanzlage der Akteure. Ein Vorstoß sei zudem wohl weniger gut zu rechtfertigen, wenn die Branchenkonjunktur erst einmal abgeebbt sei. Aufgrund ihrer skeptischen Bewertung der Branchenaussichten sieht sie das Wertschöpfungspotenzial eines Hapag-ZIM-Deals aber eher kritisch.

Zuletzt waren die Hapag-Lloyd-Aktien auf Schaukelkurs um ihre 100-Tage-Linie. Nach ihrem Kurseinbruch zwischen Mai 2022 und Ende 2024 befinden sie sich weiter in einem Bodenbildungsversuch./ag/ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ZIM Integrated Shipping Services Aktie Die ZIM Integrated Shipping Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 116 auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ZIM Integrated Shipping Services Aktie um +34,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,23 %. Die Marktkapitalisierung von ZIM Integrated Shipping Services bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Mrd.. ZIM Integrated Shipping Services zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 20,210 %.



