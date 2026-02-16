Chevron startet Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes

ATHEN (dpa-AFX) - Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen. Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.

International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.

Strategische Neuausrichtung der EU



Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen./tt/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 154,7 auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %. Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 307,14 Mrd.. Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.



