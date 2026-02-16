Chevron startet Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes
- : Verträge Chevron/Helleniq starten Exploration
- : Exploration südlich von Kreta und Peloponnes.
- : Engere USA-Partner; EU will Gasfreiheit 2027.
ATHEN (dpa-AFX) - Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen. Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.
Griechenland und die USA
International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.
Strategische Neuausrichtung der EU
Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen./tt/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie
Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 154,7 auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 307,14 Mrd..
Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Chevron Corporation - 852552 - US1667641005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Chevron Corporation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chevron: Einziger in Venezuela tätiger US-Ölkonzern
Unter den großen US-amerikanischen Ölkonzernen ist Chevron der größte Profiteur, da nur Chevron bereits in Venezuela vertreten ist. Der Konzern verhandelt derzeit schon mit der Trump-Regierung über die Erweiterung einer wichtigen Öl-Lizenz für den Betrieb in Venezuela.
Wir werden sowas von verarscht !