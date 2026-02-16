    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    IG Metall will um ACC-Batteriezellenwerk kämpfen

    Für Sie zusammengefasst
    • :IG Metall kämpft für ACC-Werk in Kaiserslautern
    • :ACC stoppte Investitionen; IG Metall will reden
    • :Bezirk:22.000 Jobs weg; Astra-Nachfolger nötig
    IG Metall will um ACC-Batteriezellenwerk kämpfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will dafür kämpfen, dass das Batteriezellenwerk des Unternehmens ACC in Kaiserslautern doch noch errichtet wird. "Es gibt bundesweit keinen besseren Standort, wenn man Batteriezellenproduktion wirklich will", sagte der Vorsitzende des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Es gebe einen voll erschlossenen Standort, Förderzusagen und eine qualifizierte Belegschaft mit einem ausverhandelten Tarifvertrag.

    In der Pfalz sollten auf dem früheren Opel-Gelände rund 2.000 neue Jobs entstehen. Das vorgesehene Grundstück dürfe auf keinen Fall weiterverkauft werden, sagt Köhlinger. Die Gewerkschaft wolle dort einen "Brückenkopf" halten und Gespräche mit der Politik sowie den Anteilseignern des Gemeinschaftsunternehmens ACC suchen. Das sind die Autohersteller Stellantis und Mercedes-Benz sowie der französische Energiekonzern Totalenergies . Es gehe darum, eine "Koalition der Willigen und Fähigen" zu schmieden.

    ACC hat die Investitionen für Kaiserslautern und ein weiteres Werk in Italien vor wenigen Tagen gestoppt, weil sich die Standorte aus Sicht des Unternehmens nicht mehr rechnen. Die IG Metall betont hingegen die Notwendigkeit von widerstandsfähigen Lieferketten und warnt vor drohender Abhängigkeit von externen Zulieferern.

    Rüsselsheim braucht Nachfolgemodell

    Hintergrund sind die anhaltend schwache Nachfrage nach Elektroautos in Europa und den USA und die dadurch verstärkte Krise bei der Opel-Mutter Stellantis. Das wirft auch Fragen zur deutschen Tochter Opel auf. Am Stammsitz Rüsselsheim müsse dringend ein Nachfolgemodell für den derzeit produzierten Astra festgelegt werden, verlangt Köhlinger.

    Allgemein sieht die Gewerkschaft den Bezirk Mitte aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen hart getroffen vom Umbau der Autoindustrie. Die anteilig meisten Arbeitsplatzverluste habe es im Saarland gegeben. Laut einer Betriebsräteumfrage seien im Organisationsbereich des Bezirks im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Davon entfielen knapp 11.900 auf die Automobilindustrie und ihre Zulieferer./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 57,60 auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 19,08 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,130 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,95 %/+36,22 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
