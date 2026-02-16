IG Metall will um ACC-Batteriezellenwerk kämpfen
- :IG Metall kämpft für ACC-Werk in Kaiserslautern
- :ACC stoppte Investitionen; IG Metall will reden
- :Bezirk:22.000 Jobs weg; Astra-Nachfolger nötig
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will dafür kämpfen, dass das Batteriezellenwerk des Unternehmens ACC in Kaiserslautern doch noch errichtet wird. "Es gibt bundesweit keinen besseren Standort, wenn man Batteriezellenproduktion wirklich will", sagte der Vorsitzende des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Es gebe einen voll erschlossenen Standort, Förderzusagen und eine qualifizierte Belegschaft mit einem ausverhandelten Tarifvertrag.
In der Pfalz sollten auf dem früheren Opel-Gelände rund 2.000 neue Jobs entstehen. Das vorgesehene Grundstück dürfe auf keinen Fall weiterverkauft werden, sagt Köhlinger. Die Gewerkschaft wolle dort einen "Brückenkopf" halten und Gespräche mit der Politik sowie den Anteilseignern des Gemeinschaftsunternehmens ACC suchen. Das sind die Autohersteller Stellantis und Mercedes-Benz sowie der französische Energiekonzern Totalenergies . Es gehe darum, eine "Koalition der Willigen und Fähigen" zu schmieden.
ACC hat die Investitionen für Kaiserslautern und ein weiteres Werk in Italien vor wenigen Tagen gestoppt, weil sich die Standorte aus Sicht des Unternehmens nicht mehr rechnen. Die IG Metall betont hingegen die Notwendigkeit von widerstandsfähigen Lieferketten und warnt vor drohender Abhängigkeit von externen Zulieferern.
Rüsselsheim braucht Nachfolgemodell
Hintergrund sind die anhaltend schwache Nachfrage nach Elektroautos in Europa und den USA und die dadurch verstärkte Krise bei der Opel-Mutter Stellantis. Das wirft auch Fragen zur deutschen Tochter Opel auf. Am Stammsitz Rüsselsheim müsse dringend ein Nachfolgemodell für den derzeit produzierten Astra festgelegt werden, verlangt Köhlinger.
Allgemein sieht die Gewerkschaft den Bezirk Mitte aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen hart getroffen vom Umbau der Autoindustrie. Die anteilig meisten Arbeitsplatzverluste habe es im Saarland gegeben. Laut einer Betriebsräteumfrage seien im Organisationsbereich des Bezirks im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Davon entfielen knapp 11.900 auf die Automobilindustrie und ihre Zulieferer./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 57,60 auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 19,08 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,130 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,95 %/+36,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.