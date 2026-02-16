dpa-AFX Überblick
Die Top-Themen am Aktienmarkt
- Dax +0,1% auf 24.929; ruhiger Wochenstart (US)
- 21-Tage-Trend abwärts; Neujahr stoppt Handel!!
- Heidelberg +2,4%; FlatexDegiro -5,1%;Banks+1,8
FRANKFURT (dpa-AFX) -
------------------------------------------------------------------------------- MARKTENTWICKLUNG
------------------------------------------------------------------------------- Dax steigt um 0,1% auf 24.929 Punkte
Insgesamt verläuft der Wochenbeginn ruhig. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.
Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nachdem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.
------------------------------------------------------------------------------- CHARTTECHNIK
------------------------------------------------------------------------------- Dax-Trend (21-Tage-Linie): abwärts
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN DES TAGES
------------------------------------------------------------------------------- Heidelberg Materials +2,4% (Dax-Spitze)
- Erholung nach Rückschlag, der bedingt war von CO2-Zertifikate-Plänen der Regierung FlatexDegiro -5,1% (MDax-Ende)
- Exane wird vorsichtiger - Abstufung
------------------------------------------------------------------------------- BRANCHEN IM FOKUS
------------------------------------------------------------------------------- Stoxx 600 Banks +1,8% (Bester Sektor)
Stoxx 600 Basic Resources -1,4% (Schlechtester Sektor)
------------------------------------------------------------------------------- STUDIEN DES TAGES
------------------------------------------------------------------------------- Exane BNP senkt Flatexdegiro auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro Kepler Cheuvreux senkt Hellofresh auf 'Hold' - Ziel 5,50 Euro -------------------------------------------------------------------------------
/mis
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.
DAX........im "W"-Ausführungstag