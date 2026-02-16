    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    KI im Großformat: AMD startet 200-Megawatt-Offensive

    AMD und TCS bauen in Indien eine 200 Megawatt starke KI-Infrastruktur auf. Die neue "Helios"-Architektur soll Unternehmen den KI-Durchbruch ermöglichen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rack-Scale-Revolution - KI im Großformat: AMD startet 200-Megawatt-Offensive
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Der Chipkonzern AMD und der IT-Dienstleister Tata Consultancy Services (TCS) weiten ihre strategische Partnerschaft aus. Gemeinsam bringen sie die neue "Helios"-Rack-Scale-Architektur für Künstliche Intelligenz nach Indien. Herzstück ist eine geplante Infrastruktur mit bis zu 200 Megawatt Leistung. Das veröffentlichten die Unternehmen in einer Pressemitteilung am Montag.

    TCS entwickelt das Projekt über seine Tochter HyperVault AI Data Center Limited. Ziel ist es, eine souveräne KI-Infrastruktur für Unternehmen, Hyperscaler und KI-Firmen in Indien aufzubauen. Die Partner wollen damit die nationale KI-Strategie des Landes unterstützen.

    200 Megawatt für souveräne KI-Fabriken

    Die "Helios"-Plattform kombiniert spezielle KI-Grafikchips, leistungsstarke Server-Prozessoren, schnelle Netzwerktechnik und eine offene Softwarebasis von AMD. Das System ist so aufgebaut, dass es ganze Server-Racks als Einheit nutzt. Dadurch können Unternehmen große KI-Anwendungen besonders schnell, effizient und flexibel betreiben.

    Beide Unternehmen stellen einen Bauplan für KI-fähige Rechenzentren bereit. Diese sollen Kapazitäten von bis zu 200 Megawatt unterstützen. Zudem wollen AMD und TCS mit Hyperscalern und KI-Unternehmen zusammenarbeiten, um den Ausbau von Rechenzentren in Indien zu beschleunigen.

    "Neuer Bauplan für Compute-Infrastruktur"

    AMD-Chefin Lisa Su sieht einen Wendepunkt erreicht. "Die Einführung von KI beschleunigt sich von Pilotprojekten hin zu groß angelegten Implementierungen, und dieser Wandel erfordert einen neuen Entwurf für die Recheninfrastruktur", sagte sie. Mit "Helios" liefere AMD "eine offene, rackbasierte KI-Plattform, die auf Leistung, Effizienz und langfristige Flexibilität ausgelegt ist". Gemeinsam mit TCS ermögliche man es Unternehmen in Indien, KI "heute in großem Maßstab" einzusetzen und zugleich "die Rechenbasis von morgen" aufzubauen.

    Auch TCS-Chef K. Krithivasan betont die strategische Tragweite. "Diese Zusammenarbeit legt den Grundstein für die erste 'Helios'-basierte KI-Infrastruktur von AMD in Indien", erklärte er. Durch die Kombination von KI-Kompetenz, Konnektivität, nachhaltiger Energie und Rechenzentrums-Engineering wolle man "modernste Infrastrukturlösungen für KI-Unternehmen und globale Konzerne" liefern.

    Teil einer größeren KI-Strategie

    TCS gründete HyperVault im Jahr 2025 mit dem Ziel, KI-fähige Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab bereitzustellen. Die aktuelle Ankündigung baut auf einer bestehenden Kooperation beider Unternehmen auf, mit der sie Firmen bei der Skalierung von KI-Anwendungen und der Modernisierung hybrider IT-Umgebungen unterstützen.

    Für AMD ist der Schritt ein weiterer Baustein im globalen Wettbewerb um KI-Rechenleistung. Für Indien markiert das Projekt einen wichtigen Schritt hin zu eigenen, leistungsfähigen KI-Fabriken.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


