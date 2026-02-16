Dax am Mittag kaum verändert - Anleger auf Richtungssuche

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Niveau des vorherigen Handelstags zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.930 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Zalando und die Deutsche Bank, am Ende Siemens, Brenntag und Merck."Heute müssen die Anleger in einem impulsarmen Handlungsumfeld die Richtung finden", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Feiertage in den USA und Asien sorgen für einen insgesamt eher dünnen Handel." Auch potenzielle Impulse durch makroökonomische Daten oder Unternehmensmeldungen blieben rar gesät."Dabei wäre es für den Dax als Erfolg zu werten, wenn er an einem solchen Tag das aktuelle Kursniveau zwischen 24.850 und 25.050 Punkten halten kann", so Lipkow. "Die 25.000-Punkte-Marke bleibt vorerst ein wichtiger psychologischer Aspekt."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1864 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8429 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,82 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.