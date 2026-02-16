UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die spanische Bank ihre wichtigsten Ziele für das neue Jahr bekanntgegeben habe, stehe nun der Investorentag am 25. Februar im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag. Der Analyst geht davon aus, dass die Aussagen der Bank zum Thema Ertragserosion und Kostenvorteile durch KI von Investoren genau geprüft werde./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 10,31EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



