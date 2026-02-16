DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 360 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Restaurantkette habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Positiv sei insbesondere das starke Wachstum des Heimatmarktes. Der Konzern setze auf Produktinnovationen und auf ein attraktives "Preis-Leistungs-Verhältnis", um weiterhin den Geschmack der Kunden zu treffen. Das sei die richtige Strategie. Die geplanten Expansionspläne helfen der Expertin zufolge, die Marktanteile weiter zu steigern. Zudem sollte die Marge im Branchenvergleich attraktiv bleiben./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:40 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Katharina Schmenger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
