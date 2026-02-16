DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 360 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Restaurantkette habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Positiv sei insbesondere das starke Wachstum des Heimatmarktes. Der Konzern setze auf Produktinnovationen und auf ein attraktives "Preis-Leistungs-Verhältnis", um weiterhin den Geschmack der Kunden zu treffen. Das sei die richtige Strategie. Die geplanten Expansionspläne helfen der Expertin zufolge, die Marktanteile weiter zu steigern. Zudem sollte die Marge im Branchenvergleich attraktiv bleiben./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:40 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 276,1EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

