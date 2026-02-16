GOLDMAN SACHS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis und auch die Marge des Einzelhändlers seien stark gewesen, schrieb Richard Edwards am Freitagabend nach den Quartalszahlen. Die mittelfristige Anlagestory werde dadurch untermauert./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 39,38EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



