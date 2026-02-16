SFC Energy - Aktienkurs springt nach oben +4,38 % - 16.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die SFC Energy Aktie. Sie steigt um +4,38 % auf 13,810€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Obwohl sich die SFC Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -0,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SFC Energy auf +6,34 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,08 % 1 Monat -4,06 % 3 Monate -5,36 % 1 Jahr -23,81 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 237,78 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,85 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -0,42 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.