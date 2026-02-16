WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienfinanzierer rechne 2026 mit einem Vorsteuerergebnis deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Andreas Pläsier am Freitagnachmittag. Die anhaltenden Kosten der Risikoabsicherung in den USA und die schleppende Markterholung wögen schwerer als erwartet. Die Verschiebung des Kapitalrenditeziels auf 2028 zeige, dass der "Bremsweg" am US-Markt länger sei./tih/ag
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 3,726EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
