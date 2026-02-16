    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    EUR/USD stabil bei 1,18635 USD

    EUR/USD seitwärts – Kurs unverändert bei 1,18635 USD.

    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit -0,08 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,18635USD.

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,43 %
    1 Monat +2,31 %
    3 Monate +2,04 %
    1 Jahr +13,10 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte EUR/USD bei 1,210353USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,18635USD ein Wert von 9.801,69USD geworden – ein Gewinn von -1,98 %.

    Im wallstreetONLINE-Forum herrscht ein neutrales bis leicht vorsichtiges Sentiment: Das Vorjahreshoch (≈1,19) gilt als zentraler Widerstand, Unterstützungen bei 1,1830/1,1766/1,1608. Analysten sehen möglichen Ausbruch über die 20‑Tage‑Linie bis ~1,21 oder bei Schwäche Rücklauf Richtung 1,16. US‑Daten (CPI, Arbeitsmarkt) und Fed‑Erwartungen sind kurzfristige Treiber; 14‑Tage‑Performance nicht angegeben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

