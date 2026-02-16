Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 263 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 217 auf Tradegate (16. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,31 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +8,05 %/+37,93 % bedeutet.