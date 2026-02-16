ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 263 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 217 auf Tradegate (16. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,31 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +8,05 %/+37,93 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 263 Euro
Deutsche Börse 2025: Rekordumsatz von 5,2 Mrd. Euro
EBITDA steigt um 3% auf 3,5 Mrd. Euro, Gewinn wächst
Dividende erhöht auf 4,20 Euro, Prognose bestätigt
Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Mio. €
Interessiert nur keinen, wie's scheint. Normalerweise gehen nach solchen Zahlen auch nachbörslich Aktien noch nach oben.
Jahresprognose trotz zyklischem Gegenwind voll erfüllt.
Aufgrund des starken operativen Wachstums stiegen die für die Gruppe wichtigen Nettoerlöse ohne
Treasury-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 wie geplant um 9 Prozent auf 5,2 Mrd. €.
Die operativen Kosten erhöhten sich hingegen durch effektives Kostenmanagement nur um 3 Prozent.
Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis stieg dadurch überproportional um 14 Prozent auf 2,7 Mrd. €.
Der Vorstand schlägt eine um 5 Prozent erhöhte Dividende von 4,20 € je Aktie für das Geschäftsjahr
2025 vor. Zudem wurde bereits ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Mio. €
angekündigt, das in Kürze startet.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis
auf rund 5,7 Mrd. € und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Mrd.