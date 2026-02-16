Zemcelpro (dorocubicel) erhält NUB-Status 1 in Deutschland

Die NUB-Einstufung ist eine Anerkennung dafür, dass Zemcelpro (dorocubicel) durch eine relevante und wachsende klinische Evidenzbasis gestützt wird. Sie ermöglicht es Krankenhäusern, umgehend eine temporäre Zusatzvergütung für den Einsatz des Produkts zu beantragen, während umfassendere Erstattungswege weiter geprüft werden. Bemerkenswert ist, dass 220 Krankenhäuser in ganz Deutschland ihr Interesse bekundet haben, im Kalenderjahr 2026 über den NUB-Mechanismus Zugang zu Zemcelpro (dorocubicel) zu erhalten.

MONTREAL, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. (ExCellThera), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Expansion von Blutstammzellen und metabolischer Fitness, sowie seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Cordex Biologics (Cordex) gaben bekannt, dass Zemcelpro (dorocubicel), auch bekannt als UM171-Zelltherapie, im Rahmen des deutschen NUB-Programms (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) den Status 1 erhalten hat.

„Der NUB-Status 1 stellt einen bedeutenden Meilenstein für ExCellThera und Cordex dar und unterstreicht sowohl den innovativen Charakter von Zemcelpro (dorocubicel) als auch seinen Nutzen bei der Behandlung eines dringenden ungedeckten medizinischen Bedarfs in der allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation", sagte David Millette, CEO von ExCellThera. „Gemäß der aktuellen Zulassung ist Zemcelpro (dorocubicel) für Patientinnen und Patienten mit lebensbedrohlichen Blutkrebserkrankungen, , die nur begrenzte Therapieoptionen haben, indiziert

Zemcelpro (dorocubicel) hat kürzlich eine bedingte Marktzulassung der Europäischen Kommission für die Behandlung erwachsener Patientinnen und Patienten mit hämatologischen Malignomen erhalten, die nach myeloablativer Konditionierung eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation benötigen und für die keine anderen geeigneten Spenderzellen verfügbar sind.

Mit dem NUB-Status 1 wird Cordex eng mit führenden deutschen Stammzelltransplantationszentren zusammenarbeiten, um individuelle NUB-Anträge zu unterstützen und die klinische Anwendung weiter auszubauen. Parallel dazu wird das Unternehmen in die Teilnahme an Post-Marketing-Registern sowie in die Generierung weiterer Evidenz- und gesundheitsökonomischer Daten investieren, um eine langfristige Erstattung und die Aufnahme von Zemcelpro (dorocubicel) in klinische Leitlinien zu unterstützen. Diese Maßnahmen stärken die kommerzielle Basis von Zemcelpro (dorocubicel) in Deutschland und bilden eine konstruktive Brücke hin zu einer zukünftigen gesetzlichen Erstattung im Gesundheitssystem.