GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1,308EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
