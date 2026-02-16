    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Siemens Aktie fällt auf 242,50€ - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Aktie bisher Verluste von -3,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Sie fällt um -3,35 % auf 242,50. Die Talfahrt der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 242,50, mit einem Minus von -3,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,68 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,33 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens bisher ein Plus von +5,48 %.

    Siemens Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,24 %
    1 Monat -3,33 %
    3 Monate +8,68 %
    1 Jahr +12,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen starken Zahlen/Ausblick und der volatilen Kursreaktion: trotz Intraday‑Anstiegen bis +6% fällt die Aktie teils deutlich, teils wegen Dividendenabschlag (Diskussion über erwartete 5,30€ vs beobachteten ~11,45€) und Gewinnmitnahmen. Es werden Dividendenhöhe (>4 Mrd.), Kaufsignal/günstige Gelegenheit, technische Analyse (Trendkanal, Fehlausbruch) und ambitionierte Kursziele (>300€) diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,76 Mrd. € wert.

    Dax am Mittag kaum verändert - Anleger auf Richtungssuche


    Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Niveau des vorherigen Handelstags zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.930 Punkten …

    Dax scheitert erneut an 25.000 Punkten und gibt Gewinne ab


    An der Marke von 25.000 Punkten tut sich der Dax am Montag weiter schwer. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex seine Gewinne ab und notierte bei 24.913 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stand noch 0,10 Prozent höher auf …

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    -3,89 %
    -4,48 %
    -3,33 %
    +8,68 %
    +12,58 %
    +68,49 %
    +89,82 %
    +235,94 %
    +204,91 %
