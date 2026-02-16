Kontron Aktie klettert deutlich - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +3,68 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,200€, mit einem Plus von +3,68 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kontron Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,09 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +10,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kontron einen Anstieg von +2,44 %.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,29 % 1 Monat -5,32 % 3 Monate -1,09 % 1 Jahr +13,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um verstärkte Aufkäufe von Kontron-Aktien durch Ennoconn/Ennercon (mehrere Blöcke à 70.000–75.000 Stück) zu Kursen zwischen rund 22,13 € und 23,50 €, große Kauforders im Orderbuch bei etwa 23,08 €, Diskussion um den Durchschnittskurs und die Anzeige 70 vs. 70.000 sowie um mögliche Kurswirkung, Shortseller-Effekte und Erwartungen an positive Impulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,43 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +1,11 %. Schneider Electric verliert -1,12 % Siemens notiert im Minus, mit -3,37 %.

