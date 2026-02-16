    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron Aktie klettert deutlich - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kontron Aktie bisher um +3,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +3,68 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,200, mit einem Plus von +3,68 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kontron Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,09 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +10,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kontron einen Anstieg von +2,44 %.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,29 %
    1 Monat -5,32 %
    3 Monate -1,09 %
    1 Jahr +13,64 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um verstärkte Aufkäufe von Kontron-Aktien durch Ennoconn/Ennercon (mehrere Blöcke à 70.000–75.000 Stück) zu Kursen zwischen rund 22,13 € und 23,50 €, große Kauforders im Orderbuch bei etwa 23,08 €, Diskussion um den Durchschnittskurs und die Anzeige 70 vs. 70.000 sowie um mögliche Kurswirkung, Shortseller-Effekte und Erwartungen an positive Impulse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

    Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 16.02.2026 / 12:33 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 16.02.2026 / 12:33 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 16.02.2026 / 12:31 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,43 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +1,11 %. Schneider Electric verliert -1,12 % Siemens notiert im Minus, mit -3,37 %.

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +3,43 %
    +10,29 %
    -5,32 %
    -1,09 %
    +13,64 %
    +22,40 %
    +6,82 %
    +345,67 %
    +93,04 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



