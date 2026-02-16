Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 180 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 163,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 130,65 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -8,40 %/+22,14 % bedeutet.