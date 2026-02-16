ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 180 Euro - 'Buy'
- DB hebt Kursziel Siemens Energy auf 180€ (Buy)
- Analyst Gael de-Bray hebt Schätzungen nach Q1.
- Gasturbinengeschäft zeigt beispiellose Stärke.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 163,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 130,65 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -8,40 %/+22,14 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 180 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Bin ganz bei Dir!
Und noch eine kurze Anmerkung - wieso WAR SE UNSER GOLDESEL? - ist SE das nicht mehr????
Tut mir leid , Aber wer will das Wissen. Meine Verlust und Gewinne interessieren auch niemanden.