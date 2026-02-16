UBS stuft MICHELIN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des französischen Reifenherstellers seine Schätzungen aktualisiert und auch den Investment-Case, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Alles in allem hob er seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Jahre bis Ende 2028 an./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen