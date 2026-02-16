    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Im Rückwärtsgang

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vierte Woche mit Abflüssen bei Krypto-ETFs belastet Bitcoin und Altcoins

    Seit vier Wochen ziehen Anleger Geld aus Krypto-ETFs ab, während gleichzeitig die Krypto-Kurse fallen und die Unsicherheit am Markt weiter wächst.

    Im Rückwärtsgang - Vierte Woche mit Abflüssen bei Krypto-ETFs belastet Bitcoin und Altcoins
    Foto: Dall-E

    Laut aktuellen Daten von CoinShares verzeichneten Krypto-ETFs in der vergangenen Woche erneut Nettoabflüsse – bereits die vierte in Folge. Insgesamt wurden rund 173 Millionen US-Dollar abgezogen. Damit summieren sich die Mittelabflüsse innerhalb eines Monats auf rund 3,74 Milliarden US-Dollar – ein klares Signal für die anhaltende Vorsicht institutioneller Investoren angesichts schwacher Kursentwicklungen und makroökonomischer Unsicherheiten.

    Zuflüsse von etwa 575 Millionen US-Dollar zu Beginn der letzten Woche deuteten kurzzeitig auf eine Stabilisierung hin. Doch die Stimmung kippte schnell. Bereits zur Wochenmitte führten sinkende Kryptokurse zu massiven Rückgaben im Umfang von 853 Millionen US-Dollar.

    Erst gegen Wochenschluss setzte eine leichte Erholung ein, nachdem schwächer als erwartete US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden und kurzfristig neue Zuflüsse in Höhe von rund 105 Millionen US-Dollar auslösten.

    Parallel dazu ließ auch die Handelsaktivität nach. Das Volumen börsengehandelter Krypto-Produkte fiel deutlich auf 27 Milliarden US-Dollar, nachdem in der Vorwoche noch ein Rekordwert von 63 Milliarden US-Dollar erreicht worden war.

    Bitcoin raus, Altcoins rein

    Wie so oft in Phasen erhöhter Unsicherheit traf der Abverkauf vor allem die größten Kryptowährungen. Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 133 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs weitere 85,1 Millionen US-Dollar verloren.

    Auch Short-Bitcoin-Produkte verzeichneten über die vergangenen zwei Wochen Abflüsse von insgesamt 15,4 Millionen US-Dollar.

    Im Kontrast dazu zeigten Altcoin-ETFs Zuflüsse. XRP-ETFs führten mit Zuflüssen von 33,4 Millionen US-Dollar, gefolgt von Solana-ETFs mit rund 31 Millionen US-Dollar.

    Kryptomarkt tiefrot

    Die schwache Stimmung spiegelte sich auch unmittelbar in den Kursen wider. Bis Montagmittag rutscht Bitcoin auf rund 68.900 US-Dollar ab und verliert innerhalb von 24 Stunden etwa zwei Prozent. Ethereum notiert bei rund 1.980 US-Dollar, rund 3 Prozent tiefer.

    Noch stärker trifft es Teile des Altcoin-Segments: XRP gibt um rund 5,5 Prozent nach, während Doge sogar zweistellige Verluste verzeichnet. Insgesamt notieren 91 der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im Minus.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt auf etwa 2,36 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig signalisiert der Fear-and-Greed-Index mit einem Stand von 12 Punkte weiterhin "extreme Angst".

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im Rückwärtsgang Vierte Woche mit Abflüssen bei Krypto-ETFs belastet Bitcoin und Altcoins Seit vier Wochen ziehen Anleger Geld aus Krypto-ETFs ab, während gleichzeitig die Krypto-Kurse fallen und die Unsicherheit am Markt weiter wächst.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     