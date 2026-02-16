Vierte Woche mit Abflüssen bei Krypto-ETFs belastet Bitcoin und Altcoins

Zuflüsse von etwa 575 Millionen US-Dollar zu Beginn der letzten Woche deuteten kurzzeitig auf eine Stabilisierung hin. Doch die Stimmung kippte schnell. Bereits zur Wochenmitte führten sinkende Kryptokurse zu massiven Rückgaben im Umfang von 853 Millionen US-Dollar.

Laut aktuellen Daten von CoinShares verzeichneten Krypto-ETFs in der vergangenen Woche erneut Nettoabflüsse – bereits die vierte in Folge. Insgesamt wurden rund 173 Millionen US-Dollar abgezogen. Damit summieren sich die Mittelabflüsse innerhalb eines Monats auf rund 3,74 Milliarden US-Dollar – ein klares Signal für die anhaltende Vorsicht institutioneller Investoren angesichts schwacher Kursentwicklungen und makroökonomischer Unsicherheiten.

Erst gegen Wochenschluss setzte eine leichte Erholung ein, nachdem schwächer als erwartete US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden und kurzfristig neue Zuflüsse in Höhe von rund 105 Millionen US-Dollar auslösten.

Parallel dazu ließ auch die Handelsaktivität nach. Das Volumen börsengehandelter Krypto-Produkte fiel deutlich auf 27 Milliarden US-Dollar, nachdem in der Vorwoche noch ein Rekordwert von 63 Milliarden US-Dollar erreicht worden war.

Bitcoin raus, Altcoins rein

Wie so oft in Phasen erhöhter Unsicherheit traf der Abverkauf vor allem die größten Kryptowährungen. Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 133 Millionen US-Dollar, während Ethereum-ETFs weitere 85,1 Millionen US-Dollar verloren.

Auch Short-Bitcoin-Produkte verzeichneten über die vergangenen zwei Wochen Abflüsse von insgesamt 15,4 Millionen US-Dollar.

Im Kontrast dazu zeigten Altcoin-ETFs Zuflüsse. XRP-ETFs führten mit Zuflüssen von 33,4 Millionen US-Dollar, gefolgt von Solana-ETFs mit rund 31 Millionen US-Dollar.

Kryptomarkt tiefrot

Die schwache Stimmung spiegelte sich auch unmittelbar in den Kursen wider. Bis Montagmittag rutscht Bitcoin auf rund 68.900 US-Dollar ab und verliert innerhalb von 24 Stunden etwa zwei Prozent. Ethereum notiert bei rund 1.980 US-Dollar, rund 3 Prozent tiefer.

Noch stärker trifft es Teile des Altcoin-Segments: XRP gibt um rund 5,5 Prozent nach, während Doge sogar zweistellige Verluste verzeichnet. Insgesamt notieren 91 der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im Minus.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt auf etwa 2,36 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig signalisiert der Fear-and-Greed-Index mit einem Stand von 12 Punkte weiterhin "extreme Angst".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



