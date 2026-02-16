NVIDIA Aktie steigt auf 155,44€ - 16.02.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 155,44€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,52 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 155,44€, mit einem Plus von +0,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,50 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -4,04 % verloren.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,33 % 1 Monat -5,07 % 3 Monate -6,50 % 1 Jahr +16,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVDA-Kursbewegungen: Klärung eines kurzfristigen 3%-Anstiegs, Diskussion über Seitwärtsbewegung und gescheiterten Ausbruch mit Risiko eines Rückfalls unter 170 USD, Debatten zu AI‑Capex, Nachfrage/Lieferengpässen, Bewertungs- und Konkurrenzrisiken sowie ambitionierten Kurszielen bei aktueller Notiz um 185 USD.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Bil. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Intel notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,47 %. Broadcom legt um +0,84 % zu

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.