    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkehrsverband dringt auf mehr digitale D-Tickets

    Verkehrsverband dringt auf mehr digitale D-Tickets
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um mehr Sicherheit für das Zugpersonal setzt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf mehr digitale Deutschland-Abos. "Ein Schwerpunkt von Bund, Ländern und Branche muss die digitale Prüfung und Kontrolle der Deutschlandtickets sein", teilte VDV-Präsident Ingo Wortmann mit Blick auf das bundesweit gültige Abo für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr (ÖPNV) mit.

    Schon jetzt würden 60 Prozent dieser Tickets als Barcode auf dem Smartphone ausgegeben. "Dort ist die Integration eines Fotos weder möglich noch nötig, wenn der Barcode kopiergeschützt ist", hieß es. Wortmann nimmt damit Bezug auf Forderungen des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD). Dieser hatte sich für ein einheitliches Deutschlandticket mit einem Lichtbild des Inhabers oder der Inhaberin ausgesprochen.

    "Wir haben ganz viele Deutschlandtickets, die unterschiedlich aussehen, und ganz oft müssen die Zugbegleiter dann nach dem Personalausweis oder dem Reisepass fragen", betonte der Landeschef am Vorabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

    Ausweiskontrolle ab März im Ermessen des Personals

    Grundsätzlich sollen Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter bei der Ticketkontrolle von März an selbst entscheiden, ob sie neben dem Deutschlandticket, wie eigentlich üblich, auch den Personalausweis verlangen wollen oder nicht. Das hatten Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Bahnchefin Evelyn Palla nach einem Sicherheitsgipfel mit der Branche in der vergangenen Woche verkündet. Damit soll ein wesentliches Konfliktpotenzial zwischen Zugmitarbeiter und Fahrgast vermieden werden.

    "Die Bundesländer wollen das Ticket dafür noch fälschungssicherer machen", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Wie das aussehen könne, werde Thema auf der Verkehrsministerkonferenz Ende März. Der Vorschlag von Schweitzer falle "genau in diese Kategorie, die die Länder jetzt beschließen müssen". Zuständig für das Deutschlandticket seien die Bundesländer. Das Ministerium begrüße zunächst einmal alle Vorschläge, die Situationen vermieden, die bei der Fahrkartenkontrolle zur Eskalation führen könnten.

    Hintergrund der Debatte ist der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter im Rahmen einer Ticketkontrolle in einer Regionalbahn bei Kaiserslautern./maa/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verkehrsverband dringt auf mehr digitale D-Tickets In der Debatte um mehr Sicherheit für das Zugpersonal setzt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf mehr digitale Deutschland-Abos. "Ein Schwerpunkt von Bund, Ländern und Branche muss die digitale Prüfung und Kontrolle der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     