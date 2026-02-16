    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    SMARTBROKER+ – Produktvorstellung: Moderner Online-Broker mit breitem Angebot

    Mit SMARTBROKER+ steht Ihnen ein vielseitiger Online-Broker zur Verfügung, der kostenlose Depotführung, günstige Orderkosten und ein breites Spektrum an Anlageklassen vereint.

    Foto: Smartbroker/wallstreet:online AG

    SMARTBROKER+ – Moderner Online-Broker mit breitem Handelsangebot

    Mit SMARTBROKER+ positioniert sich ein digitaler Broker, der klassische Wertpapierdienstleistungen mit einer modernen, technisch überarbeiteten Plattform verbindet. Als Weiterentwicklung des bisherigen Smartbroker wurde das Produkt vollständig neu gestaltet und um zahlreiche Funktionen ergänzt. Ziel ist es, Anlegern eine leistungsfähige und zugleich kosteneffiziente Lösung für den Handel an nationalen und internationalen Märkten zu bieten – flexibel nutzbar über Web sowie per App für iOS und Android.

    Ein zentrales Merkmal von SMARTBROKER+ ist die kostenlose Depotführung. Anleger können ihr Depot ohne laufende Grundgebühren führen und aus einem breiten Spektrum an Anlageklassen wählen. Dazu zählen Aktien aus dem In- und Ausland, ETFs, Fonds, Anleihen, ETCs, Derivate wie Optionsscheine und Zertifikate sowie ausgewählte Kryptowährungen. Damit deckt der Broker sowohl den langfristigen Vermögensaufbau als auch aktives Trading ab.

    Im Aktienhandel stehen zehntausende Titel an zahlreichen Börsenplätzen zur Verfügung. Auch im ETF-Bereich bietet SMARTBROKER+ eine große Auswahl, ergänzt um eine breite Fondspalette ohne Ausgabeaufschlag im Einmalkauf. Sparpläne können auf viele Aktien, ETFs und Fonds eingerichtet werden. Darüber hinaus sind Unternehmens- und Staatsanleihen handelbar. Im Derivatebereich haben Anleger Zugriff auf ein umfangreiches Angebot verschiedener Emittenten. Wer sich für digitale Assets interessiert, kann ausgewählte Kryptowährungen direkt über die Plattform handeln.

    Auch bei den Ordertypen bietet SMARTBROKER+ Flexibilität. Neben klassischen Markt- und Limit-Orders stehen unter anderem Stop-Buy, Stop-Loss, Stop-Limit sowie Trailing-Stop-Loss zur Verfügung. So lassen sich sowohl einfache Kauf- und Verkaufsstrategien als auch komplexere Absicherungs- oder Tradingansätze umsetzen.

    Technisch setzt SMARTBROKER+ auf eine modernisierte Benutzeroberfläche mit klarer Struktur, Watchlists, Wertpapiersuche und direktem Zugriff auf relevante Marktdaten. Die Nutzung ist sowohl über den Browser als auch über mobile Apps möglich, sodass Anleger ihre Investments jederzeit im Blick behalten und flexibel reagieren können.

    Konto- und depotführendes Institut ist die Baader Bank AG, die für das Einlagen- und Depotgeschäft verantwortlich ist. Die Smartbroker AG agiert als Abschlussvermittlerin. Für Anleger bedeutet das eine klare regulatorische Struktur und die Trennung zwischen Plattformbetreiber und depotführender Bank.

    Zusätzlich bietet SMARTBROKER+ ein verzinstes Tagesgeldkonto, das in das Gesamtangebot integriert ist. Damit lässt sich nicht investiertes Kapital direkt über die Plattform verwalten.

    Insgesamt richtet sich SMARTBROKER+ an ein breites Publikum – vom Einsteiger, der ein kostengünstiges Depot für erste Investments sucht, bis hin zum aktiven Trader mit Anspruch an eine große Produktauswahl und unterschiedliche Ordertypen. Die Kombination aus kostenloser Depotführung, breitem Handelsuniversum und moderner Plattform macht den Broker zu einer vielseitigen Lösung im deutschen Online-Broker-Markt.





