UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,45EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 380

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

