UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,45EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte