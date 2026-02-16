    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMobotix AktievorwärtsNachrichten zu Mobotix
    MOBOTIX AG: Erfolgreiches Jahr 2024/25 mit Umsatz, EBIT & Eigenkapitalsteigerung

    MOBOTIX setzt 2024/25 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatzwachstum, klare Ergebniswende und Fokus auf margenstarke Hightech-Kernkompetenzen prägen den Kurs.

    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz 2024/25: 52,7 Mio. EUR (+5,3%); MOBOTIX-Produktumsatz 46,0 Mio. EUR (+6,2%).
    • Ergebnisverbesserung: Konzern‑EBIT +8,3 Mio. EUR (Vorjahr -3,1 Mio.); Konzernjahresergebnis +2,8 Mio. EUR (Vorjahr -5,2 Mio.).
    • Strategische Neuausrichtung auf margenstarke Kernkompetenzen: Thermalkameratechnologie, OCR (VAXTOR) und KI-gestützte Bildanalysen.
    • Regionale Entwicklung: Americas +25% (USA +46%), EMEA Produktumsatz +10%, DACH stabilisiert; APAC deutlich rückläufig -23% (Vertrieb/Partnerstruktur neu aufgestellt).
    • Wichtige Produkttrends: Thermal‑Segment +40% auf 8,1 Mio. EUR (18% Anteil am Gesamtumsatz); VAXTOR/Analytics +7,4% auf 5,8 Mio. EUR.
    • Finanzstärkung durch Mehrheitsaktionär CERTINA: Forderungsverzicht 12,0 Mio. EUR, Prolongation restlicher Darlehen bis 31.12.2028 und Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 21,3% (+4,5 Prozentpunkte).

    Der Kurs von Mobotix lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,06 % im Plus.


