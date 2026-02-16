    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mehr Wasserreserven nach Überschwemmungen in Marokko

    Foto: Siarhei - 356130783

    RABAT (dpa-AFX) - Die schweren Regenfälle in Marokko mit tödlichen Überschwemmungen haben in dem von Dürre geplagten Land zugleich positive Auswirkungen. Bei den Wasserreserven in den Stauseen stehen die Pegel inzwischen wieder bei 70 Prozent, wie das marokkanische Wasserministerium mitteilte. Es ständen nun Reserven mit einem Umfang von 11,8 Milliarden Kubikmetern zur Verfügung, was einem Anstieg um mehr als 150 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche.

    Die schweren Regenfälle über Wochen hatten in dem nordafrikanischen Land viel Schaden angerichtet und Zehntausende Menschen vertrieben. Mehr als 110.000 Hektar Land seien wegen der "außergewöhnlich schweren Wetterereignisse" überschwemmt worden, teilte die Regierung in Rabat mit. Am Sonntag begann die schrittweise Rückkehr von rund 188.000 Menschen, die vor den Wassermassen vor allem im Nordwesten in Sicherheit gebracht wurden.

    Sieben Jahre Dürre in Marokko

    Wegen der Unwetter hatte Marokkos Wasserminister Nizar Baraka im Januar bereits das Ende einer sieben Jahre langen Dürre verkündet. Diese hatte unter anderem Getreidebauern und Viehhirten stark getroffen und Plänen für Entsalzungsanlagen einen neuen Schub verpasst. Das nordafrikanische Land will bis 2030 erreichen, dass bis zu 60 Prozent seines Trinkwassers aus aufbereitetem Meerwasser gewonnen werden. Im Mittelmeerraum zählen Marokko, Spanien und die Türkei zu den Ländern, die am stärksten von Dürre betroffen sind.

    Vier Menschen kamen bei den jüngsten Überschwemmungen in Marokko ums Leben. Erst vergangenen Dezember waren bei ähnlich starken Regenfällen und Überschwemmungen 37 Menschen gestorben./jot/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
