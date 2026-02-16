MWB Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel bleibt 44 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 32,62 auf Tradegate (16. Februar 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -15,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +34,31 %/+58,73 % bedeutet.