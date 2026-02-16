Nordex Aktie auf Höhenflug - 16.02.2026

Die Nordex Aktie konnte bisher um +3,79 % auf 33,43€ zulegen. Das sind +1,22 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,43€, mit einem Plus von +3,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nordex Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +18,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -1,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +10,67 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,91 % 1 Monat +1,61 % 3 Monate +18,68 % 1 Jahr +180,36 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,89 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.