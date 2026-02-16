Börsen Update Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +2,32 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 31.297,21 PKT und steigt um +0,07 %. Top-Werte: Hochtief +4,16 %, Nordex +3,79 %, TKMS +3,45 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,37 %, Aurubis -3,04 %, Carl Zeiss Meditec -2,50 %

Der DAX bewegt sich bei 24.923,68 PKT und steigt um +0,09 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +2,13 %, Heidelberg Materials +2,08 %, Zalando +1,65 % Flop-Werte: Siemens -3,98 %, Brenntag -1,10 %, Deutsche Boerse -0,93 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.659,21 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Nordex +3,79 %, Kontron +3,52 %, United Internet +2,13 %

Flop-Werte: Nagarro -2,61 %, Carl Zeiss Meditec -2,50 %, Nemetschek -2,41 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.002,26 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,41 %, Banco Santander +2,60 %, Deutsche Telekom +2,13 %

Flop-Werte: Siemens -3,98 %, Wolters Kluwer -2,43 %, Enel -1,92 %

Der ATX steht bei 5.667,77 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.

Top-Werte: STRABAG +4,57 %, PORR +4,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,89 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,34 %, Raiffeisen Bank International -1,15 %, Andritz -0,86 %

Der SMI bewegt sich bei 13.654,41 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: UBS Group +1,36 %, Zurich Insurance Group +1,32 %, Nestle +0,67 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,17 %, Swisscom -0,78 %, Sika -0,50 %

Der CAC 40 steht bei 8.343,84 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,41 %, Societe Generale +2,57 %, Thales +2,26 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -6,91 %, Kering -2,04 %, Hermes International -1,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.131,18 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,83 %, Swedbank Shs(A) +1,33 %, Nordea Bank Abp +1,00 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,46 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,32 %, Essity Registered (B) -0,41 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.730,00 PKT und steigt um +2,32 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,28 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,08 %, Viohalco +1,26 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,39 %, Public Power -2,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,24 %