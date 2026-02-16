Börsen Update
Börsen Update Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +2,32 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.923,68 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,13 %, Heidelberg Materials +2,08 %, Zalando +1,65 %
Flop-Werte: Siemens -3,98 %, Brenntag -1,10 %, Deutsche Boerse -0,93 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 31.297,21 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Hochtief +4,16 %, Nordex +3,79 %, TKMS +3,45 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,37 %, Aurubis -3,04 %, Carl Zeiss Meditec -2,50 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.659,21 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Nordex +3,79 %, Kontron +3,52 %, United Internet +2,13 %
Flop-Werte: Nagarro -2,61 %, Carl Zeiss Meditec -2,50 %, Nemetschek -2,41 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.002,26 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: L'Oreal +3,41 %, Banco Santander +2,60 %, Deutsche Telekom +2,13 %
Flop-Werte: Siemens -3,98 %, Wolters Kluwer -2,43 %, Enel -1,92 %
Der ATX steht bei 5.667,77 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: STRABAG +4,57 %, PORR +4,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,89 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,34 %, Raiffeisen Bank International -1,15 %, Andritz -0,86 %
Der SMI bewegt sich bei 13.654,41 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: UBS Group +1,36 %, Zurich Insurance Group +1,32 %, Nestle +0,67 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,17 %, Swisscom -0,78 %, Sika -0,50 %
Der CAC 40 steht bei 8.343,84 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: L'Oreal +3,41 %, Societe Generale +2,57 %, Thales +2,26 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -6,91 %, Kering -2,04 %, Hermes International -1,82 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.131,18 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,83 %, Swedbank Shs(A) +1,33 %, Nordea Bank Abp +1,00 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,46 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,32 %, Essity Registered (B) -0,41 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.730,00 PKT und steigt um +2,32 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,28 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,08 %, Viohalco +1,26 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,39 %, Public Power -2,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.