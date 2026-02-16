Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach Q1 2025/2026
Die Q‑Soft Verwaltungs AG legt untestierte Zahlen für Q1 2025/2026 vor: Verlust leicht reduziert, Bilanzsumme rückläufig, Eigenkapitalquote verbessert.
- Untestierte Geschäftszahlen für Q1 des GJ 2025/2026: Ergebnis nach Steuern - T€ 44 (Vorjahr - T€ 49) – Verlust leicht verringert.
- Bilanzsumme T€ 4.010 (30.09.2025: T€ 4.412) – Bilanzsumme gesunken.
- Eigenkapitalquote 26,3% (30.09.2025: 24,9%) – Eigenkapitalanteil verbessert.
- Wesentliche Aufwands‑ und Ertragspositionen weitgehend unverändert; sonst. betriebliche Aufwendungen T€ 9 (Vorjahr T€ 9).
- Veräußerungen: Teile einer Beteiligung mit Gewinn T€ 2 verkauft; Wertpapiere im Umlaufvermögen mit kleinem Verlust veräußert; Erlöse zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten genutzt.
- Zinsaufwendungen gesunken auf T€ 34 (Vorjahr T€ 38); Mitteilung veröffentlicht am 16.02.2026 von Q‑Soft Verwaltungs AG (untestiert).
