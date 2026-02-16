DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 63,70EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
