DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 63,70EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

