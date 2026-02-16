JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Aktien der Schweizer handelten mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel zum Durchschnitt europäischer Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten am Montag. Diese Prämie werde jedoch vom Wachstum nicht gerechtfertigt. Neuigkeiten von Wettbewerbern in diesem Jahr drohten vielmehr zu einer Gefahr für die Medikamente von Roche zu werden. Entsprechende Risiken existierten für Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und für Giredestrant gegen Brustkrebs./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 394,5EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



