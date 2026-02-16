    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    SMARTBROKER+ Kosten im Detail

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konditionen bei SMARTBROKER+ – die Kosten im Detail

    Bei SMARTBROKER+ stehen klare Strukturen und niedrige Kosten im Vordergrund.

    SMARTBROKER+ Kosten im Detail - Konditionen bei SMARTBROKER+ – die Kosten im Detail

    Kostenlose Depotführung

    Ein zentrales Element der Konditionen ist das gebührenfreie Depot. Weder für die Eröffnung noch für die laufende Führung fallen Grundgebühren an. Auch das zugehörige Verrechnungskonto wird ohne monatliche Fixkosten geführt.

    Das heißt konkret:

    • Keine Depotführungsgebühr

    • Keine Kontoführungsgebühr

    • Keine Kosten für die Depoteröffnung

    Gerade für langfristig orientierte Anleger ist dieser Punkt entscheidend, da laufende Fixkosten die Rendite über Jahre hinweg spürbar schmälern können.

    Ordergebühren im Handel

    Die Orderkosten hängen vom Handelsplatz und vom Ordervolumen ab. Besonders attraktiv ist der Handel über gettex.

    Über gettex gilt:

    • Ab 500 Euro Ordervolumen: 0 Euro Orderprovision

    • Unter 500 Euro Ordervolumen: geringe Pauschalgebühr

    • Zusätzlich fallen marktübliche Spreads und gegebenenfalls Zuwendungen an

    An anderen deutschen Börsenplätzen wird pro Order eine feste Gebühr berechnet, zuzüglich börsenplatzabhängiger Entgelte. Dieses Modell sorgt für Transparenz und ist insbesondere bei größeren Ordervolumina sehr wettbewerbsfähig.

    Zusammengefasst:
    Wer regelmäßig größere Beträge investiert, kann Orders sehr kosteneffizient ausführen.

    Sparpläne – regelmäßig investieren ohne hohe Gebühren

    Auch im Bereich Sparpläne überzeugt SMARTBROKER+ mit günstigen Konditionen. Viele ETF-, Fonds- und Aktiensparpläne können ohne Ausführungsgebühr eingerichtet werden. Fonds sind im Einmalkauf häufig ohne Ausgabeaufschlag erhältlich.

    Vorteile im Überblick:

    • Viele ETF- und Aktiensparpläne ohne Ordergebühr

    • Fonds häufig ohne Ausgabeaufschlag

    • Regelmäßiger Vermögensaufbau ohne hohe Einstiegskosten

    Gerade für Anleger, die langfristig investieren und monatlich besparen, ist ein günstiges Sparplanmodell ein entscheidender Vorteil.

    Verzinstes Guthaben

    Nicht investiertes Kapital kann auf einem integrierten verzinsten Konto gehalten werden. Das Guthaben wird variabel verzinst, sodass Liquidität innerhalb der Plattform effizient verwaltet werden kann.

    Das bietet zusätzliche Flexibilität:

    • Kapital bleibt jederzeit verfügbar

    • Verzinsung auch ohne direkte Investition

    • Alles gebündelt in einer Plattform

    Weitere Leistungen ohne Zusatzkosten

    Viele Standardfunktionen verursachen keine zusätzlichen Gebühren.

    Dazu gehören unter anderem:

    • Nutzung der Webplattform

    • Nutzung der iOS- und Android-App

    • Gängige Ordertypen wie Limit-, Stop- oder Trailing-Stop-Orders

    • Einrichtung und Verwaltung von Watchlists

    Das Gebührenmodell bleibt dadurch übersichtlich und nachvollziehbar.

    Fazit: Kosteneffizienz als Kernmerkmal

    SMARTBROKER+ setzt auf ein schlankes Gebührenmodell mit klarer Struktur:

    • Kostenloses Depot ohne laufende Fixkosten

    • Günstige Orderpreise, insbesondere bei höheren Volumina

    • Attraktive, teils gebührenfreie Sparpläne

    • Keine versteckten Zusatzkosten für Standardfunktionen

    Für kostenbewusste Anleger, die flexibel handeln oder regelmäßig investieren möchten, bietet SMARTBROKER+ damit ein sehr wettbewerbsfähiges Konditionsmodell.





    Verfasst von Broker Magazin
    SMARTBROKER+ Kosten im Detail Konditionen bei SMARTBROKER+ – die Kosten im Detail Bei SMARTBROKER+ stehen klare Strukturen und niedrige Kosten im Vordergrund. Der Broker setzt auf ein Modell ohne versteckte Gebühren und kombiniert eine kostenlose Depotführung mit günstigen Orderpreisen und attraktiven Sparplan-Konditionen. Für Anleger bedeutet das: hohe Kostentransparenz und gute Planbarkeit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     