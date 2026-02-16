SMARTBROKER+ Kosten im Detail
Konditionen bei SMARTBROKER+ – die Kosten im Detail
Bei SMARTBROKER+ stehen klare Strukturen und niedrige Kosten im Vordergrund.
Kostenlose Depotführung
Ein zentrales Element der Konditionen ist das gebührenfreie Depot. Weder für die Eröffnung noch für die laufende Führung fallen Grundgebühren an. Auch das zugehörige Verrechnungskonto wird ohne monatliche Fixkosten geführt.
Das heißt konkret:
-
Keine Depotführungsgebühr
-
Keine Kontoführungsgebühr
-
Keine Kosten für die Depoteröffnung
Gerade für langfristig orientierte Anleger ist dieser Punkt entscheidend, da laufende Fixkosten die Rendite über Jahre hinweg spürbar schmälern können.
Ordergebühren im Handel
Die Orderkosten hängen vom Handelsplatz und vom Ordervolumen ab. Besonders attraktiv ist der Handel über gettex.
Über gettex gilt:
-
Ab 500 Euro Ordervolumen: 0 Euro Orderprovision
-
Unter 500 Euro Ordervolumen: geringe Pauschalgebühr
-
Zusätzlich fallen marktübliche Spreads und gegebenenfalls Zuwendungen an
An anderen deutschen Börsenplätzen wird pro Order eine feste Gebühr berechnet, zuzüglich börsenplatzabhängiger Entgelte. Dieses Modell sorgt für Transparenz und ist insbesondere bei größeren Ordervolumina sehr wettbewerbsfähig.
Zusammengefasst:
Wer regelmäßig größere Beträge investiert, kann Orders sehr kosteneffizient ausführen.
Sparpläne – regelmäßig investieren ohne hohe Gebühren
Auch im Bereich Sparpläne überzeugt SMARTBROKER+ mit günstigen Konditionen. Viele ETF-, Fonds- und Aktiensparpläne können ohne Ausführungsgebühr eingerichtet werden. Fonds sind im Einmalkauf häufig ohne Ausgabeaufschlag erhältlich.
Vorteile im Überblick:
-
Viele ETF- und Aktiensparpläne ohne Ordergebühr
-
Fonds häufig ohne Ausgabeaufschlag
-
Regelmäßiger Vermögensaufbau ohne hohe Einstiegskosten
Gerade für Anleger, die langfristig investieren und monatlich besparen, ist ein günstiges Sparplanmodell ein entscheidender Vorteil.
Verzinstes Guthaben
Nicht investiertes Kapital kann auf einem integrierten verzinsten Konto gehalten werden. Das Guthaben wird variabel verzinst, sodass Liquidität innerhalb der Plattform effizient verwaltet werden kann.
Das bietet zusätzliche Flexibilität:
-
Kapital bleibt jederzeit verfügbar
-
Verzinsung auch ohne direkte Investition
-
Alles gebündelt in einer Plattform
Weitere Leistungen ohne Zusatzkosten
Viele Standardfunktionen verursachen keine zusätzlichen Gebühren.
Dazu gehören unter anderem:
-
Nutzung der Webplattform
-
Nutzung der iOS- und Android-App
-
Gängige Ordertypen wie Limit-, Stop- oder Trailing-Stop-Orders
-
Einrichtung und Verwaltung von Watchlists
Das Gebührenmodell bleibt dadurch übersichtlich und nachvollziehbar.
Fazit: Kosteneffizienz als Kernmerkmal
SMARTBROKER+ setzt auf ein schlankes Gebührenmodell mit klarer Struktur:
-
Kostenloses Depot ohne laufende Fixkosten
-
Günstige Orderpreise, insbesondere bei höheren Volumina
-
Attraktive, teils gebührenfreie Sparpläne
-
Keine versteckten Zusatzkosten für Standardfunktionen
Für kostenbewusste Anleger, die flexibel handeln oder regelmäßig investieren möchten, bietet SMARTBROKER+ damit ein sehr wettbewerbsfähiges Konditionsmodell.