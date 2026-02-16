Konditionen bei SMARTBROKER+ – die Kosten im Detail

Das heißt konkret:

Ein zentrales Element der Konditionen ist das gebührenfreie Depot. Weder für die Eröffnung noch für die laufende Führung fallen Grundgebühren an. Auch das zugehörige Verrechnungskonto wird ohne monatliche Fixkosten geführt.

Keine Depotführungsgebühr

Keine Kontoführungsgebühr

Keine Kosten für die Depoteröffnung

Gerade für langfristig orientierte Anleger ist dieser Punkt entscheidend, da laufende Fixkosten die Rendite über Jahre hinweg spürbar schmälern können.

Ordergebühren im Handel

Die Orderkosten hängen vom Handelsplatz und vom Ordervolumen ab. Besonders attraktiv ist der Handel über gettex.

Über gettex gilt:

Ab 500 Euro Ordervolumen: 0 Euro Orderprovision

Unter 500 Euro Ordervolumen: geringe Pauschalgebühr

Zusätzlich fallen marktübliche Spreads und gegebenenfalls Zuwendungen an

An anderen deutschen Börsenplätzen wird pro Order eine feste Gebühr berechnet, zuzüglich börsenplatzabhängiger Entgelte. Dieses Modell sorgt für Transparenz und ist insbesondere bei größeren Ordervolumina sehr wettbewerbsfähig.

Zusammengefasst:

Wer regelmäßig größere Beträge investiert, kann Orders sehr kosteneffizient ausführen.

Sparpläne – regelmäßig investieren ohne hohe Gebühren

Auch im Bereich Sparpläne überzeugt SMARTBROKER+ mit günstigen Konditionen. Viele ETF-, Fonds- und Aktiensparpläne können ohne Ausführungsgebühr eingerichtet werden. Fonds sind im Einmalkauf häufig ohne Ausgabeaufschlag erhältlich.

Vorteile im Überblick:

Viele ETF- und Aktiensparpläne ohne Ordergebühr

Fonds häufig ohne Ausgabeaufschlag

Regelmäßiger Vermögensaufbau ohne hohe Einstiegskosten

Gerade für Anleger, die langfristig investieren und monatlich besparen, ist ein günstiges Sparplanmodell ein entscheidender Vorteil.

Verzinstes Guthaben

Nicht investiertes Kapital kann auf einem integrierten verzinsten Konto gehalten werden. Das Guthaben wird variabel verzinst, sodass Liquidität innerhalb der Plattform effizient verwaltet werden kann.

Das bietet zusätzliche Flexibilität:

Kapital bleibt jederzeit verfügbar

Verzinsung auch ohne direkte Investition

Alles gebündelt in einer Plattform

Weitere Leistungen ohne Zusatzkosten

Viele Standardfunktionen verursachen keine zusätzlichen Gebühren.

Dazu gehören unter anderem:

Nutzung der Webplattform

Nutzung der iOS- und Android-App

Gängige Ordertypen wie Limit-, Stop- oder Trailing-Stop-Orders

Einrichtung und Verwaltung von Watchlists

Das Gebührenmodell bleibt dadurch übersichtlich und nachvollziehbar.

Fazit: Kosteneffizienz als Kernmerkmal

SMARTBROKER+ setzt auf ein schlankes Gebührenmodell mit klarer Struktur:

Kostenloses Depot ohne laufende Fixkosten

Günstige Orderpreise, insbesondere bei höheren Volumina

Attraktive, teils gebührenfreie Sparpläne

Keine versteckten Zusatzkosten für Standardfunktionen

Für kostenbewusste Anleger, die flexibel handeln oder regelmäßig investieren möchten, bietet SMARTBROKER+ damit ein sehr wettbewerbsfähiges Konditionsmodell.



