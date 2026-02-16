Kapsch TrafficCom: Umsatzeinbruch und Ausblicksenkung für 2025/26
Nach drei Quartalen verfehlt das Unternehmen seine Ziele deutlich: Schwacher Maut-Markt, Projektverzögerungen und gesenkter Ausblick prägen die aktuelle Geschäftslage.
- Die vorläufigen Geschäftszahlen nach drei Quartalen liegen deutlich unter den Erwartungen, mit einem Umsatz von rund EUR 307 Mio. und einem EBIT von rund EUR 12 Mio.
- Das EBIT enthält einen positiven Einmaleffekt von etwa EUR 23 Mio. aus dem ersten Quartal.
- Der globale Maut-Markt zeigt eine unerwartet starke Schwäche, was die Geschäftsentwicklung belastet.
- Verzögerungen bei Projektstarts und -abwicklungen bei Kunden haben die Umsätze beeinträchtigt.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde angepasst: Umsatz wird auf rund EUR 420 Mio. (bisher EUR 450 Mio.) und EBIT auf rund EUR 7 Mio. (bisher EUR 25 Mio.) geschätzt.
- Das Unternehmen konzentriert sich auf Kosteneinsparungen, die jedoch erst im nächsten Geschäftsjahr voll wirksam werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kapsch TrafficCom ist am 18.02.2026.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,85 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,8600EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
-6,45 %
-1,69 %
0,00 %
-3,83 %
-10,68 %
-53,98 %
-60,91 %
-83,43 %
