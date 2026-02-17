    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIonQ AktievorwärtsNachrichten zu IonQ

    Überraschende Rückkehr

    Sorgt Amazon für Explosionen bei Quanten-Aktien? Erneuter Einstieg bei IonQ!

    Quanten-Aktien sind nicht gut ins neue Jahr gestartet. IonQ liegt seit Jahresbeginn fast 25 % an Wert verloren. Seit dem 4. Quartal ist allerdings Amazon wieder am Bord bei dem Quanten-Spezialist. Ändert das die Lage?

    • Quantenaktien schwach; IonQ YTD minus 25% Kurs.
    • Amazon wieder bei IonQ, nur 6.700 Aktien klein
    • IonQ: noch unprofitabel, Umsatz stark gestiegen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wenn institutionelle Investoren ihre Karten auf den Tisch legen, schauen Märkte genau hin. Mit der jüngsten Einreichung der 13F-Formulare bei der U.S. Securities and Exchange Commission wurde sichtbar, welche Aktien die Schwergewichte der Wall Street zuletzt gekauft und verkauft haben. Besondere Aufmerksamkeit kam beim Portfolio von Amazon auf – nicht wegen seiner Größe, sondern wegen des erneuten Einstiegs bei IonQ.

    Der Tech-Konzern, bekannt für E-Commerce und Cloud-Dienste, verwaltet nebenbei ein Milliardenportfolio. Im Dezemberquartal tauchte dort überraschend eine neue Position auf: Anteile am Quantencomputer-Spezialisten IonQ. Nach einem kompletten Ausstieg, investiert Amazon erneut. Ein Schritt, der in der Szene als neuer Vertrauensbeweis für die Zukunftstechnologie gedeutet werden könnte.

     

    Vor dem Hintergrund früherer Investments von Amazon in strategische Partner wirkt der jüngste Einstieg bei IonQ zunächst folgerichtig. Rund 6.700 Aktien im Gegenwert von knapp 300.000 US-Dollar nahm der Konzern im vierten Quartal ins Portfolio auf. Bemerkenswert ist jedoch der zeitliche Kontext: Nur wenige Monate zuvor hatte Amazon seine komplette Beteiligung von mehr als 850.000 IonQ-Aktien veräußert.

    Naheliegend ist die Interpretation, dass der Technologieriese im dritten Quartal Kursgewinne mitnahm und den anschließenden Rücksetzer für einen Wiedereinstieg nutzte – allerdings in deutlich kleinerem Umfang. Der Schritt spricht eher für taktisches Vorgehen als für eine langfristige strategische Positionierung.

    So positiv der erneute Einstieg auf den ersten Blick wirkt, mahnt die Börsengeschichte zur Vorsicht. Unternehmen an der technologischen Spitze bieten enorme Chancen, sind aber zugleich anfälliger für überzogene Erwartungen. Gerade in jungen Zukunftsbranchen folgten auf Euphoriephasen häufig schmerzhafte Korrekturen.

    Mein Tipp: Ein erste Position kann nicht schaden

    Quantencomputing steckt zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, doch IonQ ist noch weit davon entfernt, profitabel zu werden und hat im dritten Quartal weiter rote Zahlen geschrieben. Der bereinigte Verlust belief sich auf 0,17 US-Dollar je Aktie und lag damit über dem Vorjahresniveau von minus 0,11 US-Dollar. Am Markt war allerdings mit einem noch höheren Fehlbetrag gerechnet worden: Die von FactSet erfassten Analystenschätzungen lagen im Schnitt bei minus 0,20 US-Dollar.

    Deutlich dynamischer entwickelte sich hingegen das operative Geschäft. Der Umsatz kletterte im Zeitraum bis Ende September auf 39,9 Millionen US-Dollar und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Erwartet worden waren lediglich rund 27 Millionen US-Dollar.

    Vor diesem Hintergrund zeigte sich das Management optimistischer für den weiteren Jahresverlauf und hob die Erlösprognose für 2025 auf 106 bis 110 Millionen US-Dollar an. Zuvor hatte das Unternehmen noch eine Spanne von 82 bis 100 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten kalkulieren bislang im Durchschnitt mit gut 91 Millionen US-Dollar.

    Obwohl IonQ nicht profitabel ist, zählt der Konzern zu den aussichtsreichsten Playern der Branche. Für Anleger mit langem Atem könnte der Rücksetzer seit Jahresbeginn eine spannende Einstiegsgelegenheit sein – vorausgesetzt, sie sind bereit, starke Schwankungen auszuhalten.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat.

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
