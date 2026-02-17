Sorgt Amazon für Explosionen bei Quanten-Aktien? Erneuter Einstieg bei IonQ!

Vor dem Hintergrund früherer Investments von Amazon in strategische Partner wirkt der jüngste Einstieg bei IonQ zunächst folgerichtig. Rund 6.700 Aktien im Gegenwert von knapp 300.000 US-Dollar nahm der Konzern im vierten Quartal ins Portfolio auf. Bemerkenswert ist jedoch der zeitliche Kontext: Nur wenige Monate zuvor hatte Amazon seine komplette Beteiligung von mehr als 850.000 IonQ-Aktien veräußert.

Naheliegend ist die Interpretation, dass der Technologieriese im dritten Quartal Kursgewinne mitnahm und den anschließenden Rücksetzer für einen Wiedereinstieg nutzte – allerdings in deutlich kleinerem Umfang. Der Schritt spricht eher für taktisches Vorgehen als für eine langfristige strategische Positionierung.

So positiv der erneute Einstieg auf den ersten Blick wirkt, mahnt die Börsengeschichte zur Vorsicht. Unternehmen an der technologischen Spitze bieten enorme Chancen, sind aber zugleich anfälliger für überzogene Erwartungen. Gerade in jungen Zukunftsbranchen folgten auf Euphoriephasen häufig schmerzhafte Korrekturen.

Mein Tipp: Ein erste Position kann nicht schaden

Quantencomputing steckt zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, doch IonQ ist noch weit davon entfernt, profitabel zu werden und hat im dritten Quartal weiter rote Zahlen geschrieben. Der bereinigte Verlust belief sich auf 0,17 US-Dollar je Aktie und lag damit über dem Vorjahresniveau von minus 0,11 US-Dollar. Am Markt war allerdings mit einem noch höheren Fehlbetrag gerechnet worden: Die von FactSet erfassten Analystenschätzungen lagen im Schnitt bei minus 0,20 US-Dollar.

Deutlich dynamischer entwickelte sich hingegen das operative Geschäft. Der Umsatz kletterte im Zeitraum bis Ende September auf 39,9 Millionen US-Dollar und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Erwartet worden waren lediglich rund 27 Millionen US-Dollar.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich das Management optimistischer für den weiteren Jahresverlauf und hob die Erlösprognose für 2025 auf 106 bis 110 Millionen US-Dollar an. Zuvor hatte das Unternehmen noch eine Spanne von 82 bis 100 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten kalkulieren bislang im Durchschnitt mit gut 91 Millionen US-Dollar.

Obwohl IonQ nicht profitabel ist, zählt der Konzern zu den aussichtsreichsten Playern der Branche. Für Anleger mit langem Atem könnte der Rücksetzer seit Jahresbeginn eine spannende Einstiegsgelegenheit sein – vorausgesetzt, sie sind bereit, starke Schwankungen auszuhalten.