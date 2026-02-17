Überraschende Rückkehr
Sorgt Amazon für Explosionen bei Quanten-Aktien? Erneuter Einstieg bei IonQ!
Quanten-Aktien sind nicht gut ins neue Jahr gestartet. IonQ liegt seit Jahresbeginn fast 25 % an Wert verloren. Seit dem 4. Quartal ist allerdings Amazon wieder am Bord bei dem Quanten-Spezialist. Ändert das die Lage?
- Quantenaktien schwach; IonQ YTD minus 25% Kurs.
- Amazon wieder bei IonQ, nur 6.700 Aktien klein
- IonQ: noch unprofitabel, Umsatz stark gestiegen
Wenn institutionelle Investoren ihre Karten auf den Tisch legen, schauen Märkte genau hin. Mit der jüngsten Einreichung der 13F-Formulare bei der U.S. Securities and Exchange Commission wurde sichtbar, welche Aktien die Schwergewichte der Wall Street zuletzt gekauft und verkauft haben. Besondere Aufmerksamkeit kam beim Portfolio von Amazon auf – nicht wegen seiner Größe, sondern wegen des erneuten Einstiegs bei IonQ.
Der Tech-Konzern, bekannt für E-Commerce und Cloud-Dienste, verwaltet nebenbei ein Milliardenportfolio. Im Dezemberquartal tauchte dort überraschend eine neue Position auf: Anteile am Quantencomputer-Spezialisten IonQ. Nach einem kompletten Ausstieg, investiert Amazon erneut. Ein Schritt, der in der Szene als neuer Vertrauensbeweis für die Zukunftstechnologie gedeutet werden könnte.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
