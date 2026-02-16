Deutsche Telekom Aktie steigt - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von +2,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +0,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 32,97€, mit einem Plus von +2,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutsche Telekom über einen Zuwachs von +20,01 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Telekom eine positive Entwicklung von +18,67 % erlebt.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,73 % 1 Monat +18,54 % 3 Monate +20,01 % 1 Jahr -3,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nachhaltigkeit der steuerfreien Dividenden der Deutschen Telekom via steuerliches Einlagekonto (§27 KStG). Diskutiert werden Unsicherheit über Kontostand und Laufzeit, ob Cashflow/Gewinn die Dividende stützen, rechnerische Abschätzungen kumulierter Ausschüttungen und eine geplante Anfrage an IR. Chartthemen: rund 25% Kursanstieg seit Jan., kurzfristig überkauft, Ziel Märzhochs; KI‑Fabrik/Nvidia als Kursimpuls.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,50 Mrd. € wert.

An der Marke von 25.000 Punkten hat sich der Dax am Montag in ruhigem Handel weiter schwer getan. Etwas darunter bei 24.916 Punkten pendelte der deutsche Leitindex am Nachmittag um seinen Schlusskurs vom Freitag. Verluste von 4,2 Prozent für das …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,03 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,17 %. Telefonica legt um +0,11 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,19 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.