ThyssenKrupp Aktie gewinnt an Wert - 16.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,880€, mit einem Plus von +2,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,62 % bei ThyssenKrupp.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -10,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +14,45 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat +0,96 % 3 Monate +12,62 % 1 Jahr +192,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursausschläge bei ThyssenKrupp: nach Abschreibungen kam es zu Rücksetzern teils 20–30% mit anschließenden Erholungsversuchen. Diskutiert werden die hohe Volatilität, technische Korrekturen nach dem Anstieg von ~9€ auf >12€, die Umstrukturierung/Abspaltungen (inkl. TKMS/Brasilien) und die Frage, ob sich die fundamentale Story wirklich verschlechtert hat; Anleger suchen nach neuem Boden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,77 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,48 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,09 %. ArcelorMittal legt um +1,19 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.