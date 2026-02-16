GFT Technologies Aktie fällt auf 16,080€ - 16.02.2026

Die GFT Technologies Aktie ist bisher um -3,37 % auf 16,080€ gefallen. Das sind -0,560 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von GFT Technologies Verluste von -10,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GFT Technologies Aktie damit um -15,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GFT Technologies um -15,38 % verloren.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,64 % 1 Monat -24,18 % 3 Monate -10,14 % 1 Jahr -24,72 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,32 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +0,77 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,87 %.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.