TeamViewer Aktie heute im Minus - 16.02.2026

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 5,0750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,59 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1350 € entspricht. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,0750€, mit einem Minus von -2,59 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TeamViewer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -11,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -15,50 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,75 % 1 Monat -13,41 % 3 Monate -14,07 % 1 Jahr -60,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Verkaufs- und Insider-Aktivitäten (Permira, LV, kurzfristige Trades) und deren negativer Effekt auf Kurs und Bewertung; Sorge, dass eine Wertminderung die dünne Eigenkapitaldecke auf null drücken könnte; Debatten zu Shortseller-Aktivitäten und Gebühren; technische Hinweise auf überverkauften RSI (Weekly ≈25, Daily >30) mit möglicher bullischer Divergenz; Zweifel an Strategie und Zukunftsfähigkeit (KI).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 884,79 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.