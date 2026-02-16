    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    Mega-Deal auf hoher See!

    25 Prozent Kurssprung! Hapag-Lloyd verhandelt über ZIM-Übernahme

    Hapag-Lloyd will den Konkurrenten ZIM Shipping übernehmen. Die Aktie des israelischen Reeders schießt um fast 30 Prozent nach oben. Doch Israels Regierung hat ein Vetorecht – der Deal steht unter Vorbehalt.

    Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz

    Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd steht offenbar kurz vor einem strategischen Großangriff: Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine mögliche Komplettübernahme des israelischen Konkurrenten ZIM Integrated Shipping Services. Das teilte der Dax-Konzern am Sonntag mit.

    Noch sei keine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet worden. Zudem stünden zentrale Zustimmungen – etwa durch Vorstand, Aufsichtsrat und weitere Gremien – weiterhin aus. Auch zur möglichen Bewertung oder zur Struktur eines Deals wurden keine Angaben gemacht.

    An der Börse sorgten die Nachrichten für deutliche Ausschläge: Die in Frankfurt gelisteten ZIM-Papiere gewannen am Montag zeitweise mehr als 30 Prozent. Die Aktie von Hapag-Lloyd gab dagegen um 7,8 Prozent nach – ein typisches Muster bei potenziellen Übernahmen. Genau wie Hapag-Lloyd zahlt auch ZIM eine saftige Dividende, die wir vor kurzem im wallstreetONLINE Dividendenradar vorgestellt haben.

    Politisch ist der Vorgang brisant. ZIM gilt in Israel als strategisch relevantes Unternehmen. Der Staat hält eine sogenannte "Golden Share", die ihm bei zentralen Entscheidungen – etwa Eigentümerwechseln – ein Mitspracherecht einräumt. Eine Transaktion müsste daher von der israelischen Regierung sowie von Aktionären und Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Medienberichten zufolge prüft Hapag-Lloyd eine Einbindung des israelischen Finanzinvestors FIMI Opportunity Funds, um mögliche politische Hürden zu senken.

    ZIM hatte zuletzt einen deutlichen Gewinneinbruch im dritten Quartal gemeldet. Sinkende Frachtraten und schwächere Transportmengen belasteten das Ergebnis. Für das vierte Quartal stellte das Management ein schwierigeres Marktumfeld in Aussicht. Mit rund 129 Schiffen betreibt ZIM eine stark charterbasierte Flotte. Das flexible Modell erlaubt schnelle Kapazitätsanpassungen, erhöht aber die Abhängigkeit von kurzfristigen Mietpreisen.

    Eine Übernahme würde Hapag-Lloyds Stellung unter den weltweit größten Containerreedereien weiter festigen – vorausgesetzt, Politik und Regulatoren geben grünes Licht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


