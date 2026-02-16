    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    Mega-Deal auf hoher See!

    29 Prozent Kurssprung! Hapag-Lloyd übernimmt ZIM für 4,2 Milliarden USD

    Hapag-Lloyd übernimmt ZIM für 4,2 Milliarden US-Dollar und baut seine globale Machtposition aus. Während ZIM-Aktien explodieren, gerät Hapag unter Druck. Analysten sehen strategischen Coup mit Tempoeffekt.

    Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz

    Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd festigt seine Stellzng als fünftgrößte Reederei der Welt. Wie am Sonntag bereits verlautet und am Montag bestätigt wurde, übernimmt der Konzern den israelischen Konkurrenten ZIM Integrated Shipping. Kaufpreis: 4,2 Milliarden US-Dollar. Durch den Zusammenschluss würde die Flotte auf mehr als 400 Schiffe anwachsen.Laut Analysten von JPMorgan Chase könnte der globale Marktanteil von derzeit rund 7 Prozent auf knapp 9 Prozent steigen.

    An der Börse sorgten die Nachrichten für deutliche Ausschläge: Die in Frankfurt gelisteten ZIM-Papiere gewannen am Montag zeitweise mehr als 30 Prozent. Die Aktie von Hapag-Lloyd gab dagegen um 8,3 Prozent nach – ein typisches Muster bei potenziellen Übernahmen. Genau wie Hapag-Lloyd zahlt auch ZIM eine saftige Dividende, die wir vor kurzem im wallstreetONLINE Dividendenradar vorgestellt haben.

    Politisch ist der Vorgang brisant. ZIM gilt in Israel als strategisch relevantes Unternehmen. Der Staat hält eine sogenannte "Golden Share", die ihm bei zentralen Entscheidungen – etwa Eigentümerwechseln – ein Mitspracherecht einräumt. Wie Hapag-Lloyd mitteilte, stehe der Deal deshalb noch unter Vorbehalt, eine Entscheidung soll bis Ende 2026 folgen.

    In Israel sorgte die Nachricht für Unruhe. Medienberichten zufolge legten Beschäftigte am ZIM-Hauptsitz in Haifa zeitweise die Arbeit nieder. Hintergrund sind Befürchtungen um Arbeitsplätze und Einflussmöglichkeiten. Das Management befindet sich nach Angaben lokaler Medien im Austausch mit der Gewerkschaft, um operative Einschränkungen zu vermeiden.

    ZIM hatte zuletzt einen deutlichen Gewinneinbruch im dritten Quartal gemeldet. Sinkende Frachtraten und schwächere Transportmengen belasteten das Ergebnis. Angesichts knapper Werftslots sei der Zukauf eine schnellere Alternative zu umfangreichen Neubestellungen, so Marktbeobachter. ZIM ist in mehr als 90 Ländern aktiv und bedient rund 300 Häfen weltweit – ein Netzwerk, das Hapag-Lloyd nun integrieren will.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



