29 Prozent Kurssprung! Hapag-Lloyd übernimmt ZIM für 4,2 Milliarden USD

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd festigt seine Stellzng als fünftgrößte Reederei der Welt. Wie am Sonntag bereits verlautet und am Montag bestätigt wurde, übernimmt der Konzern den israelischen Konkurrenten ZIM Integrated Shipping. Kaufpreis: 4,2 Milliarden US-Dollar. Durch den Zusammenschluss würde die Flotte auf mehr als 400 Schiffe anwachsen.Laut Analysten von JPMorgan Chase könnte der globale Marktanteil von derzeit rund 7 Prozent auf knapp 9 Prozent steigen.

An der Börse sorgten die Nachrichten für deutliche Ausschläge: Die in Frankfurt gelisteten ZIM-Papiere gewannen am Montag zeitweise mehr als 30 Prozent. Die Aktie von Hapag-Lloyd gab dagegen um 8,3 Prozent nach – ein typisches Muster bei potenziellen Übernahmen. Genau wie Hapag-Lloyd zahlt auch ZIM eine saftige Dividende, die wir vor kurzem im wallstreetONLINE Dividendenradar vorgestellt haben.