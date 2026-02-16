    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal
    RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'

    Foto: maroke - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Strategieplan für das Kosmetikgeschäft habe nicht nur die Marktführerschaft von L'Oreal gestärkt, sondern auch für neues Wachstum in den einzelnen Segmenten gesorgt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften die Franzosen das Wachstum noch mehr ankurbeln./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 385,5EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Wassachon Udomsilpa
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 430
    Kursziel alt: 410
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



