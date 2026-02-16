    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd kündigt Fusion mit ZIM an – Aktien steigen

    Hapag-Lloyd setzt zum größten Zukauf seiner Geschichte an: Die geplante Übernahme von ZIM könnte die Branche neu ordnen und das Liniennetz weltweit spürbar verändern.

    Hapag-Lloyd kündigt Fusion mit ZIM an – Aktien steigen
    Foto: Marcus Brandt - dpa
    • Hapag-Lloyd hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der ZIM-Aktien zu 35,00 USD je Aktie unterzeichnet; Transaktionsvolumen liegt bei mehr als 4 Milliarden USD.
    • Das kombinierte Unternehmen würde über mehr als 400 Schiffe, eine Kapazität von über 3 Millionen TEU und ein jährliches Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU verfügen und Hapag‑Lloyd als fünftgrößte Linienreederei positionieren.
    • FIMI (israelischer Private‑Equity‑Fonds) wird Eigentümer eines ausgegliederten Containerliniengeschäfts, übernimmt die Marke ZIM und den israelischen „Golden Share“; die neue ZIM startet mit 16 modernen Schiffen.
    • Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ZIM‑Aktionäre und der Regulierungsbehörden; diese Genehmigungen werden bis Ende 2026 erwartet.
    • Die Transaktion soll jährliche Synergien in Höhe von mehreren hundert Millionen US‑Dollar erzielen und das Netzwerk auf wichtigen Handelsrouten (z. B. Transpazifik, Intra‑Asien, Atlantik) deutlich stärken.
    • Bis zum Vollzug bleiben Hapag‑Lloyd und ZIM unabhängige Wettbewerber; operative Zusammenarbeit ist vorerst auf bestehende Vessel Sharing Agreements (VSA) und Slot‑Charter‑Vereinbarungen beschränkt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hapag-Lloyd ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 111,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,65 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 111,60EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.


    Hapag-Lloyd

    -6,98 %
    -8,33 %
    -11,81 %
    +4,55 %
    -20,16 %
    -55,41 %
    +10,95 %
    +667,60 %
    +362,10 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47





    Hapag-Lloyd kündigt Fusion mit ZIM an – Aktien steigen Hapag-Lloyd setzt zum größten Zukauf seiner Geschichte an: Die geplante Übernahme von ZIM könnte die Branche neu ordnen und das Liniennetz weltweit spürbar verändern.
