Besonders beachtet!
Nemetschek Aktie kommt unter die Räder - 16.02.2026
Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -3,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.
Nemetschek Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.02.2026
Mit einer Performance von -3,82 % musste die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,85€, mit einem Minus von -3,82 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nemetschek Verluste von -28,80 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -9,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,48 % verloren.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.
Nemetschek Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,20 %
|1 Monat
|-22,83 %
|3 Monate
|-28,80 %
|1 Jahr
|-47,33 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,47 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +2,32 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,64 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,46 %.
Nemetschek Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.