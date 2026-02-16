Börsenstart USA - 16.02. - Dow Jones stark +0,28 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:55) bei 49.639,26 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: American Express +1,17 %, JPMorgan Chase +0,89 %, Salesforce +0,81 %, Caterpillar +0,77 %, Chevron Corporation +0,68 %

Flop-Werte: Honeywell International -0,42 %, Merck & Co -0,20 %, Walmart -0,18 %, Walt Disney -0,18 %, 3M -0,15 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 24.694,71 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Western Digital +1,75 %, AppLovin Registered (A) +1,69 %, Thomson Reuters +1,66 %, Lam Research +1,44 %, Broadcom +1,33 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,00 %, Intel -0,83 %, Coca-Cola Europacific Partners -0,78 %, Synopsys -0,71 %, Seagate Technology Holdings -0,56 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.843,32 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Keysight Technologies +2,15 %, EOG Resources +1,86 %, Western Digital +1,75 %, AppLovin Registered (A) +1,69 %, ServiceNow +1,59 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -2,49 %, Builders Firstsource -1,73 %, Clorox -0,94 %, Coinbase -0,92 %, Super Micro Computer -0,91 %