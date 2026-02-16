AKTIE IM FOKUS
Siemens auf Jahrestief - KI-Befürchtungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordhoch haben die Aktien von Siemens zum Wochenstart aufgrund Befürchtungen um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) deutlich nachgegeben. Am Montagnachmittag fielen sie auf den tiefsten Stand dieses Jahres und notierten zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 236,95 Euro. Vergangenen Donnerstag waren sie auf einen Höchststand von 275,75 Euro gestiegen. In Paris sackten die Papiere von Dassault Systemes um 8,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit August 2017 ab.
Marktbeobachtern zufolge befürchten Anleger zunehmend, dass industrielle Software durch hochentwickelte KI-Tools bedroht sein könnte. Demnach bestehe die Sorge, dass Software zur Erstellung eines digitalen Zwillings - also einer virtuellen Nachbildung eines physischen Objekts - durch KI verdrängt werden könnte. Die Praxis, alle Lösungen von einem einzigen Anbieter wie Dassault Systemes und Siemens zu kaufen, wird laut Analysten immer weniger vertretbar, da KI es Unternehmen nun ermöglicht, ihre Software mit "offenen" Systemen zu kombinieren./edh/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 235,7 auf Tradegate (16. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -6,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 188,84 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -4,98 %/+37,25 % bedeutet.
