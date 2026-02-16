Siemens auf Jahrestief - KI-Befürchtungen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 235,7 auf Tradegate (16. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -6,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 188,84 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -4,98 %/+37,25 % bedeutet.