Wüstenrot & Württembergische AG: Zwischenmeldung zum Aktienerwerb nach EU-Regeln
Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert über den Fortschritt ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms und legt die jüngsten Erwerbsdaten offen.
- Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) – Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zum Erwerb eigener Aktien (5. Zwischenmeldung)
- Im Zeitraum 09.02.2026–13.02.2026 wurden insgesamt 29.073 Namensaktien erworben
- Gewichteter Durchschnittskurs in diesem Zeitraum ca. 15,92 €; aggregiertes Volumen 462.676,58 €
- Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung vom 12.01.2026) bis einschließlich 13.02.2026 wurden insgesamt 120.880 Namensaktien erworben
- Ausführung der Käufe durch die beauftragte Bank Landesbank Baden‑Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)
- Veröffentlichung der Meldung am 16.02.2026; detaillierte Transaktionsinformationen verfügbar unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.822,72PKT (-0,07 %).
