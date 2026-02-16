    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische
    Wüstenrot & Württembergische AG: Zwischenmeldung zum Aktienerwerb nach EU-Regeln

    Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert über den Fortschritt ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms und legt die jüngsten Erwerbsdaten offen.

    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) – Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zum Erwerb eigener Aktien (5. Zwischenmeldung)
    • Im Zeitraum 09.02.2026–13.02.2026 wurden insgesamt 29.073 Namensaktien erworben
    • Gewichteter Durchschnittskurs in diesem Zeitraum ca. 15,92 €; aggregiertes Volumen 462.676,58 €
    • Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung vom 12.01.2026) bis einschließlich 13.02.2026 wurden insgesamt 120.880 Namensaktien erworben
    • Ausführung der Käufe durch die beauftragte Bank Landesbank Baden‑Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)
    • Veröffentlichung der Meldung am 16.02.2026; detaillierte Transaktionsinformationen verfügbar unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.822,72PKT (-0,07 %).


    Wuestenrot & Wuerttembergische

    +0,77 %
    -1,27 %
    +4,45 %
    +11,35 %
    +26,02 %
    -9,46 %
    -8,61 %
    -15,52 %
    -50,02 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100





