Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"
Der erfolgreiche Fondsmanager Nick Evans zieht Konsequenzen aus dem KI-Boom und verkauft fast alle Softwareaktien seines Fonds. Er warnt, dass viele Unternehmen die Disruption nicht überstehen werden.
- Nick Evans verkauft fast alle Softwareaktien!!
- Warnt: Anwendungssoftware steht vor Disruption
- Fonds setzt auf Halbleiter RechenzentrumsInfra
Die durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Marktbewegung sorgt für Gewinner – vor allem im Halbleiterbereich – und für Verlierer: die klassische Anwendungssoftware. Nick Evans, Manager des globalen Technologie-Fonds von Polar Capital, hat bereits frühzeitig reagiert und fast alle Beteiligungen in diesem Sektor verkauft. Der Fonds hat laut Bloomberg in den vergangenen zwölf Monaten 99 Prozent der Konkurrenz übertroffen und auf Fünfjahressicht 97 Prozent, was Evans in eine komfortable Position bringt.
"Wir glauben, dass Anwendungssoftware durch KI eine existenzielle Bedrohung erfährt", sagte Evans gegenüber Bloomberg. Die jüngsten Fortschritte hochentwickelter KI-Tools wie Claude Cowork von Anthropic PBC haben seiner Ansicht nach das Potenzial, bestehende Softwarelösungen zu ersetzen. Ein börsengehandelter Fonds, der den US-Softwaresektor abbildet, verlor in diesem Jahr 22 Prozent, während Halbleiteraktien aufgrund der durch KI angeheizten Nachfrage nach Rechenleistung stark stiegen.
