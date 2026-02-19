    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Tage gezählt

    997 Aufrufe 997 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"

    Der erfolgreiche Fondsmanager Nick Evans zieht Konsequenzen aus dem KI-Boom und verkauft fast alle Softwareaktien seines Fonds. Er warnt, dass viele Unternehmen die Disruption nicht überstehen werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nick Evans verkauft fast alle Softwareaktien!!
    • Warnt: Anwendungssoftware steht vor Disruption
    • Fonds setzt auf Halbleiter RechenzentrumsInfra
    Tage gezählt - Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"
    Foto: DALL-E

    Die durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Marktbewegung sorgt für Gewinner – vor allem im Halbleiterbereich – und für Verlierer: die klassische Anwendungssoftware. Nick Evans, Manager des globalen Technologie-Fonds von Polar Capital, hat bereits frühzeitig reagiert und fast alle Beteiligungen in diesem Sektor verkauft. Der Fonds hat laut Bloomberg in den vergangenen zwölf Monaten 99 Prozent der Konkurrenz übertroffen und auf Fünfjahressicht 97 Prozent, was Evans in eine komfortable Position bringt.

    "Wir glauben, dass Anwendungssoftware durch KI eine existenzielle Bedrohung erfährt", sagte Evans gegenüber Bloomberg. Die jüngsten Fortschritte hochentwickelter KI-Tools wie Claude Cowork von Anthropic PBC haben seiner Ansicht nach das Potenzial, bestehende Softwarelösungen zu ersetzen. Ein börsengehandelter Fonds, der den US-Softwaresektor abbildet, verlor in diesem Jahr 22 Prozent, während Halbleiteraktien aufgrund der durch KI angeheizten Nachfrage nach Rechenleistung stark stiegen.

     

    Besonders gefährdet sind Anwendungen, die Dokumente erstellen oder Aufgaben wie Lohnabrechnung automatisieren. Bis auf eine kleine Position und einige Call-Optionen in Microsoft hat Evans alle anderen Beteiligungen veräußert, darunter SAP, ServiceNow, Adobe und HubSpot. "Wir werden nicht zu diesen Unternehmen zurückkehren", betonte er in dem Bloomberg-Interview.

    Die Begründung liegt auf der Hand: KI-Programmierwerkzeuge seien inzwischen in der Lage, bestehende Softwarelösungen zu replizieren und zu modifizieren. Dadurch entstehe ein erheblich verschärfter Wettbewerb – sowohl durch Kunden, die intern eigene Tools entwickeln, als auch durch neue KI-Startups.

    "Wir glauben nicht, dass die aktuellen Preise die Unsicherheit bezüglich des Endwerts oder den Druck auf den freien Cashflow widerspiegeln", so Evans weiter. Insbesondere Unternehmen wie SAP, die komplexe Softwarepakete herstellen, seien zwar etwas widerstandsfähiger, doch selbst hier gebe es Unsicherheiten: "Da KI-Tools jedoch deutlich leistungsfähiger werden, bestehe eim erhebliches Risiko hinsichtlich ihrer langfristigen Bewertung", erklärte Evans.

    Sein Fondsportfolio setzt daher stark auf Halbleiter- und Infrastrukturunternehmen. Sieben der zehn größten Positionen entfielen Ende Januar auf Chiphersteller, angeführt von Nvidia, das fast 10 Prozent des Portfolios ausmacht. Darüber hinaus investiert Evans in Unternehmen, die Netzwerkkomponenten, Glasfasertechnik und Energieinfrastruktur für Rechenzentren liefern.

    Die drohende KI-Disruption könnte laut Evans auch finanzielle Belastungen für Softwareunternehmen verschärfen. Mitarbeitervergütungen in Form von Aktien müssten bei Kursverlusten eventuell durch höhere Barauszahlungen ausgeglichen werden und Übernahmen von KI-Startups würden die Liquidität weiter belasten.

    Evans differenziert zwischen Risikobereichen: Infrastruktur-Softwareunternehmen wie Cloudflare und Snowflake gewinnen an Bedeutung. Auch aktuelle Zahlen von Datadog und Fastly zeigen steigende Nachfrage. Weniger als 7 Prozent seines Fonds sind dennoch in Infrastruktur- und Cybersicherheitssoftware investiert.

    Außerhalb dieser Bereiche erwartet Evans einen massiven Umbruch: "Wir glauben, dass Anwendungssoftware deutlich untergewichtet werden sollte und dass nur wenige Unternehmen den bevorstehenden schmerzhaften Umbruch überleben werden." Er zieht den Vergleich zur Printmedienbranche der 2000er-Jahre, die vom Internet verdrängt wurde.

    "Investoren sollten Anwendungssoftware deutlich untergewichten und müssen schnell reagieren, denn je besser die Modelle werden, desto schneller schreitet die Disruption voran", rät Evans den Anlegern.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tage gezählt Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben" Der erfolgreiche Fondsmanager Nick Evans zieht Konsequenzen aus dem KI-Boom und verkauft fast alle Softwareaktien seines Fonds. Er warnt, dass viele Unternehmen die Disruption nicht überstehen werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     