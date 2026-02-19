Evans warnt vor KI-Schock: "Nur wenige Softwareunternehmen werden überleben"

Besonders gefährdet sind Anwendungen, die Dokumente erstellen oder Aufgaben wie Lohnabrechnung automatisieren. Bis auf eine kleine Position und einige Call-Optionen in Microsoft hat Evans alle anderen Beteiligungen veräußert, darunter SAP, ServiceNow, Adobe und HubSpot. "Wir werden nicht zu diesen Unternehmen zurückkehren", betonte er in dem Bloomberg-Interview.

Die Begründung liegt auf der Hand: KI-Programmierwerkzeuge seien inzwischen in der Lage, bestehende Softwarelösungen zu replizieren und zu modifizieren. Dadurch entstehe ein erheblich verschärfter Wettbewerb – sowohl durch Kunden, die intern eigene Tools entwickeln, als auch durch neue KI-Startups.

"Wir glauben nicht, dass die aktuellen Preise die Unsicherheit bezüglich des Endwerts oder den Druck auf den freien Cashflow widerspiegeln", so Evans weiter. Insbesondere Unternehmen wie SAP, die komplexe Softwarepakete herstellen, seien zwar etwas widerstandsfähiger, doch selbst hier gebe es Unsicherheiten: "Da KI-Tools jedoch deutlich leistungsfähiger werden, bestehe eim erhebliches Risiko hinsichtlich ihrer langfristigen Bewertung", erklärte Evans.

Sein Fondsportfolio setzt daher stark auf Halbleiter- und Infrastrukturunternehmen. Sieben der zehn größten Positionen entfielen Ende Januar auf Chiphersteller, angeführt von Nvidia, das fast 10 Prozent des Portfolios ausmacht. Darüber hinaus investiert Evans in Unternehmen, die Netzwerkkomponenten, Glasfasertechnik und Energieinfrastruktur für Rechenzentren liefern.

Die drohende KI-Disruption könnte laut Evans auch finanzielle Belastungen für Softwareunternehmen verschärfen. Mitarbeitervergütungen in Form von Aktien müssten bei Kursverlusten eventuell durch höhere Barauszahlungen ausgeglichen werden und Übernahmen von KI-Startups würden die Liquidität weiter belasten.

Evans differenziert zwischen Risikobereichen: Infrastruktur-Softwareunternehmen wie Cloudflare und Snowflake gewinnen an Bedeutung. Auch aktuelle Zahlen von Datadog und Fastly zeigen steigende Nachfrage. Weniger als 7 Prozent seines Fonds sind dennoch in Infrastruktur- und Cybersicherheitssoftware investiert.

Außerhalb dieser Bereiche erwartet Evans einen massiven Umbruch: "Wir glauben, dass Anwendungssoftware deutlich untergewichtet werden sollte und dass nur wenige Unternehmen den bevorstehenden schmerzhaften Umbruch überleben werden." Er zieht den Vergleich zur Printmedienbranche der 2000er-Jahre, die vom Internet verdrängt wurde.

"Investoren sollten Anwendungssoftware deutlich untergewichten und müssen schnell reagieren, denn je besser die Modelle werden, desto schneller schreitet die Disruption voran", rät Evans den Anlegern.