Silber crasht. Was steckt dahinter?

Auf wallstreetONLINE dominiert ein sachlicher Konsens: physische Prämien sind hoch (≈10–22%), Geld/Briefspannen groß, Händler senken Ankaufspreise wegen Retail‑Zufluss. Retail vs. Industrie wird unterschieden. Volatilität erhöht Spreads, COMEX‑Volumen aktuell niedrig; Silber‑Leihzinsen fielen bis Feb 2026 auf ≈6% p.a.; Lagerbewegungen eher Bereinigung als klarer Mangel. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 21,78202USD. Heute notiert Silber bei 76,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 35.050,9USD wert – ein Zuwachs von +250,51 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 76,35. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.